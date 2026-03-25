Thu nhập bình quân tại Dragon Capital hơn 3 tỷ đồng một năm

Năm trước, Dragon Capital tốn chi phí nhân viên gần 570 tỷ đồng, tức mỗi người nhận về thu nhập bình quân hơn 3 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCV) dành gần 569,3 tỷ đồng cho chi phí nhân viên. Mức này chiếm hơn 64% chi phí quản lý doanh nghiệp. So với năm 2024, chi phí nhân viên đã tăng 13%.

Tính đến cuối năm trước, DCV có 189 nhân viên, giảm 20 người. Như vậy, thu nhập bình quân của nhân viên tại công ty đạt hơn 3 tỷ đồng mỗi năm, tương ứng khoảng 250 triệu đồng mỗi tháng.

Trong báo cáo tài chính, chi phí nhân viên bao gồm toàn bộ các khoản phải trả cho nhân sự như tiền lương, tiền phụ cấp, thưởng, các khoản bảo hiểm (xã hội, y tế...), kinh phí công đoàn và các phúc lợi khác.

Thu nhập bình quân kể trên thuộc mức cao trên thị trường, gấp 7,5 lần so với ngành ngân hàng. Theo thống kê của VnExpress, thu nhập bình quân năm 2025 của 27 ngân hàng công bố số liệu tài chính ở mức 33,1 triệu đồng mỗi tháng. Trong đó, nhân viên Techcombank dẫn đầu thị trường với 47 triệu đồng.

Dragon Capital là doanh nghiệp đầu tiên chuyên quản lý quỹ nội địa tại Việt Nam, được thành lập từ năm 2003. Họ kinh doanh chính trong lĩnh vực quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư. Doanh nghiệp này đi đầu trong việc triển khai nhiều sản phẩm chứng chỉ quỹ, bao gồm quỹ đóng, quỹ mở và quỹ hoán đổi danh mục (ETF). Ngoài ra, họ còn tiên phong đầu tư vào lĩnh vực tư nhân, tham gia vào quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước.

Tính đến cuối tháng 12/2025, Dragon Capital có 52 nhân viên đã được cấp chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ và tài sản. Doanh nghiệp này tư vấn và quản lý khoảng 140.000 tỷ đồng (5,4 tỷ USD). Họ cũng là một trong những công ty quản lý quỹ đại chúng dẫn đầu thị trường về cả số lượng quỹ và quy mô tổng giá trị tài sản ròng huy động (NAV).

Năm trước, doanh thu của DCV đạt hơn 1.075 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 1%. Trong đó, gần 65% là doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán.

Mô hình hoạt động kinh doanh của DCV không tốn giá vốn và chi phí bán hàng. Khoản gánh nặng nhất là chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi nhận gần 885 tỷ đồng, tăng gần 2,5%. DCV lãi sau thuế gần 117 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với năm 2024. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất kể từ năm 2021. So với kế hoạch đề ra, họ chỉ hoàn thành khoảng 92,5% chỉ tiêu doanh thu và còn cách đích lợi nhuận tới 52%.

Ban lãnh đạo giải thích lãi mỏng đi do doanh thu hoạt động tài chính giảm 77% về hơn 23 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí khác ghi nhận thêm gần 64 tỷ đồng do xóa sổ tài chính (write-off) phần mềm máy tính.

Cổ phiếu DCV cũng vừa được giao dịch trên sàn UPCoM từ ngày 19/1. Từ giá tham chiếu 68.000 đồng một đơn vị, mã này có giai đoạn tăng mạnh với nhiều phiên kịch trần.

Tính theo giá đóng cửa hôm 24/3, cổ phiếu của Dragon Capital đã nhân đôi thị giá so với mức tham chiếu khi mới lên sàn, đạt 138.000 đồng. Tuy nhiên, so với mức đỉnh 270.000 đồng được thiết lập hồi cuối tháng 1, DCV đã sụt gần một nửa. Bên cạnh đó, thanh khoản của mã này giữ mức thấp, thường xuyên ghi nhận vài trăm cổ phiếu được giao dịch mỗi phiên.

Tất Đạt