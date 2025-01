Thu nhập nhân viên một ngân hàng quốc doanh bình quân 45 triệu đồng

Thu nhập của nhân sự tại VietinBank tăng lên 45 triệu đồng một tháng trong năm 2024, khi nhà băng này vươn lên vị trí "á quân" lợi nhuận ngành ngân hàng.

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ của Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank), chi phí cho nhân viên gồm lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản chi khác trong năm 2024 là gần 12.170 tỷ đồng. Mức này tăng hơn 11% so với 2023.

Trong khi đó, tính đến hết năm ngoái, ngân hàng này có 22.492 nhân sự, gần như không đổi so với cuối 2023. Như vậy, năm ngoái, thu nhập bình quân (lương thưởng, phúc lợi) của mỗi nhân viên VietinBank khoảng 45 triệu đồng một tháng, tăng 4 triệu đồng so với 2023. Tuy nhiên, thu nhập thực tế của từng nhân sự tùy thuộc vào vị trí, kinh nghiệm, hiệu quả công việc.

Giao dịch tại VietinBank chi nhánh quận 10, TP HCM, tháng 12/2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Thu nhập bình quân của nhân sự nhà băng này đi lên trong bối cảnh VietinBank có một năm tăng trưởng về kết quả lợi nhuận. Nhờ tăng trưởng hai chữ số, VietinBank vươn lên giữ ngôi "á quân" lợi nhuận ngành ngân hàng, từ top 5 của năm 2023, vượt qua các nhà băng khác là BIDV và MB.

Cũng trong nhóm ngân hàng quốc doanh niêm yết trên sàn chứng khoán, thu nhập bình quân tại Vietcombank trong 2024 là 42 triệu đồng một tháng, không đổi so với 2023. BIDV ghi nhận thu nhập trung bình mỗi nhân viên là 47 triệu đồng một tháng. Mức này tăng mạnh so với năm trước đó do cắt giảm số lượng nhân viên và tăng chi phí hoạt động.

Năm 2024, tổng tài sản của VietinBank đạt 2.385 tỷ đồng, tăng 17% so với hồi đầu năm. Dư nợ cho vay của ngân hàng mẹ tăng trưởng 17%, đạt trên 1,7 triệu tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 14%, lên 1,6 triệu tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của nhà băng này từ 1,12% hồi đầu năm lên 1,25% vào cuối 2024.

VietinBank đạt lợi nhuận trước thuế 31.758 tỷ đồng năm ngoái, tăng 27% so với 2023. Trong đó, thu nhập từ mảng tín dụng tăng trưởng 18% lên hơn 62,400 tỷ đồng. Lãi từ dịch vụ giảm 6%, xuống 6.700 tỷ đồng, song khoản thu ngoài lãi tăng gần 50% lên gần 8.500 tỷ.

Quỳnh Trang