Thu nhập 60 triệu giúp tôi an toàn nhưng không bình yên

Tôi tự do, độc lập, không phụ thuộc tài chính ai, chăm sóc bản thân và theo đuổi những điều mình thích nhưng luôn bất an về tương lai.

Tôi là cô gái 27 tuổi, quê ở tỉnh nhỏ miền Bắc, đang sống một mình tại Sài Gòn. Công việc của tôi khá thuận lợi, thời gian linh hoạt, thu nhập ổn định từ 55 đến 60 triệu đồng mỗi tháng. Tôi không phải chi tiêu quá nhiều nên sau vài năm làm việc để dành được 800 triệu đồng. Nghe qua có vẻ tôi đang sống một cuộc sống đáng mơ ước: tự do, độc lập, không phải phụ thuộc tài chính vào ai, có thời gian chăm sóc bản thân và theo đuổi những điều mình thích. Thật lòng mà nói, tôi vẫn luôn cảm thấy bất an về tương lai. Mỗi đêm trước khi ngủ, tôi hay nghĩ: "Nếu ngày mai công việc có vấn đề, tôi sẽ sống ra sao? Nếu chẳng may tôi bị ốm nặng thì ai sẽ chăm sóc? Nếu 5 năm nữa tôi vẫn sống một mình, có chịu nổi cô đơn không"?

Nhìn bạn bè xung quanh, người lập gia đình, người ra nước ngoài học tiếp, có người đang lên kế hoạch mua nhà, mua xe..., còn tôi dù có dư dả về tài chính, vẫn cảm thấy mình đang giậm chân tại chỗ. Tôi không dám tiêu xài cho những thứ xa xỉ, không dám nghỉ việc để theo đuổi một điều gì đó mơ hồ. Tôi sống rất lý trí nhưng cũng vì thế nên lúc nào cũng lo nghĩ cho tương lai, một tương lai mà tôi không thể kiểm soát.

Tôi từng yêu, từng đặt nhiều hy vọng vào một mối quan hệ nghiêm túc, cuối cùng ai cũng chọn con đường riêng. Sau vài lần thất vọng, tôi không còn mở lòng dễ dàng như trước. Đôi lúc tôi thấy lòng mình trống rỗng. Tiền bạc giúp tôi an toàn nhưng không giúp tôi cảm thấy bình yên.

Tôi viết những dòng này không phải để than thở, vì biết mình còn may mắn hơn rất nhiều người. Chỉ là tôi mong tìm được sự đồng cảm từ những ai đang giống mình, những người trẻ đang cố gắng hết sức, có được một chút thành quả nhưng vẫn chưa thấy mình ổn thật sự. Không biết bao giờ tôi mới cảm thấy thật sự yên tâm về cuộc sống của mình? Hay cảm giác bất an này là một phần không thể thiếu của tuổi trưởng thành?

Ngọc Hằng