Thu nhập 115.000 USD mỗi năm mới mua được nhà tầm trung ở Mỹ

Để mua trả góp được căn nhà giá trung bình ở Mỹ, bạn cần có thu nhập hàng năm 114.627 USD.

Con số này tăng 15% (15.285 USD) so với cùng kỳ 2022 và tăng hơn 50% kể từ khi đại dịch bắt đầu, theo hãng dịch vụ bất động sản Redfin. Kết quả phân tích dựa trên so sánh các khoản vay mua nhà vào tháng 8/2023 và tháng 8/2022, đã được điều chỉnh theo lạm phát. Redfin định nghĩa khả năng mua được nhà là không phải chi quá 30% thu nhập hàng tháng để trả cho khoản vay.

Một ngôi nhà giá tầm trung ở Mỹ khoảng 420.000 USD vào tháng 8, tăng 3% so với năm trước và chỉ kém khoảng 12.000 USD so với mức kỷ lục lịch sử vào giữa 2022. Trung bình chi phí thanh toán khoản vay mua nhà là 2.866 USD mỗi tháng, tăng 20% so với 2.395 USD cùng kỳ 2022, và là mức cao nhất mọi thời đại.

Một căn nhà mẫu tại Encinitas, California, ngày 31/7/2019. Ảnh: Reuters

Kể từ Covid-19 xuất hiện, chi phí để sở hữu nhà ở Mỹ đã tăng vọt. Ví dụ vào tháng 8/2020, khoản thanh toán hàng tháng thông thường là 1.581 USD, với lãi suất 2,94% và giá nhà trung bình là 329.000 USD. Vào thời điểm đó, chỉ cần thu nhập 75.000 USD mỗi năm có có thể mua được căn nhà tầm trung.

Đến 2022, năm gần nhất có dữ liệu thu nhập hàng năm, thu nhập trung bình của hộ gia đình Mỹ là khoảng 75.000 USD, tức ít hơn khoảng 40.000 USD để mua được một căn nhà tầm trung. Tiền lương theo giờ đã tăng khoảng 5% vào năm 2023, nghĩa là vẫn không nhanh bằng mức tăng thu nhập cần thiết để mua nhà.

Chen Zhao, Trưởng nhóm nghiên cứu kinh tế của Redfin, cho rằng những người mua nhà, đặc biệt là những người lần đầu tiên, nên suy nghĩ kỹ càng. "Hãy xem xét căn hộ hoặc nhà liền kề vì nó rẻ hơn nhà đơn lập dành cho một gia đình và/hoặc cân nhắc chuyển đến vùng có giá rẻ hơn hoặc ngoại ô", ông khuyến nghị.

Tính theo địa phương, San Francisco và San Jose (California) có giá nhà tầm trung cao nhất ở Mỹ - gần 1,5 triệu USD, nên người mua ở hai thị trường này phải kiếm được hơn 400.000 USD mỗi năm. Trong khi đó, dễ tiếp cận nhất là ở Detroit, nơi một căn nhà tầm trung giá 189.900 USD, nên chỉ cần thu nhập chưa đến 52.000 USD mỗi năm là mua được.

Theo Hiệp hội môi giới bất động sản quốc gia Mỹ (NAR), doanh số bán nhà hiện hữu giảm 2% trong tháng 9, ở mức 3,96 triệu căn, thấp nhất kể từ tháng 10/2010. Lawrence Yun, Nhà kinh tế trưởng của NAR cho biết lượng nhà tồn kho hạn chế và khả năng chi trả nhà ở thấp tiếp tục cản trở doanh số.

Doanh số có thể sẽ sụt giảm hơn nữa, với tín hiệu từ báo cáo của Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp cho thấy số đơn xin vay mua nhà đã giảm vào tuần trước, xuống mức nhất kể từ năm 1995. Lãi suất trung bình của vay cố định 30 năm là 7,07% trong tháng 8 và đạt 7,7% tháng 10, mức cao nhất kể từ tháng 11/2000.

Anh Kỳ (theo Redfin, Reuters)