Thử nghiệm uốn cong iPhone Air, thả rơi 17 Pro

Apple tung loạt video thử nghiệm cho thấy iPhone Air chịu lực uốn cong tới 60 kg, trong khi 17 Pro bị thả rơi nhiều lần nhưng không hư hại.

Thử nghiệm uốn cong iPhone Air

Thử nghiệm uốn cong iPhone Air. Video: Apple

Điện thoại siêu mỏng thường gây lo ngại về độ bền. Điều này không phải vô căn cứ, khi iPhone 6 từng bị bẻ cong dễ dàng hồi năm 2014. Do đó, Apple công bố video thử nghiệm iPhone Air để chứng minh khả năng chịu lực.

Hãng sử dụng máy mô phỏng áp lực 60 kg nhắm vào giữa điện thoại - phần dễ uốn cong nhất. Khi máy ngừng ấn xuống, iPhone Air bật thẳng trở lại và không có hiện tượng cong vênh.

Mark Spoonauer, tổng biên tập Tom's Guide, đã trải nghiệm thực tế và nhận thấy iPhone Air rất bền. Ông và biên tập viên Lance Ulanoff của TechRadar thay nhau bẻ iPhone Air bằng tay, nhưng máy vẫn tỏ ra cứng cáp.

Thử nghiệm khả năng chống trầy xước của iPhone 17

Thử nghiệm khả năng chống trầy xước của iPhone 17. Video: Apple

Một trong những thông báo quan trọng của Apple trong sự kiện ra mắt iPhone 17 là tất cả điện thoại đều trang bị kính Ceramic Shield 2. Theo hãng, vật liệu này có khả năng chống trầy xước gấp ba lần Ceramic Shield 1 trên thế hệ iPhone 16.

Trong video do Apple thực hiện, màn hình iPhone 17 bị cọ bằng thiết bị có phần đầu làm từ khoáng vật. Hãng cho biết toàn bộ phần vụn sót lại trên máy là cặn từ vật liệu của đầu thử nghiệm. Điều này thể hiện rõ trong video vì khi lau, không có dấu vết hư hại trên màn hình iPhone 17.

Video cho thấy điện thoại có khả năng chống trầy xước, nhưng không rõ độ cứng của đầu thử nghiệm nên vẫn chưa thể xác nhận tuyên bố "chống trầy xước gấp ba lần" của Apple.

Thử nghiệm thả rơi iPhone 17 Pro

Thử nghiệm thả rơi iPhone 17 Pro. Video: Apple

Khi điện thoại rơi, màn hình có thể nứt vỡ, móp méo hoặc tệ hơn, tùy vào bề mặt "hạ cánh". Trong bài kiểm tra tiếp theo của Apple, robot thả iPhone 17 Pro xuống các vật liệu đa dạng từ nhiều độ cao khác nhau nhưng không có vết nứt hay hư hỏng đáng chú ý nào trên thân máy và màn hình.

So với sự thể hiện của iPhone 16 Pro Max trong bài kiểm tra của Tom’s Guide trước đây, độ bền của thiết bị mới đã được cải thiện. Tuy nhiên, trang công nghệ này lưu ý, các phòng thí nghiệm thường thiếu nhiều yếu tố môi trường thực tế, nên chưa đánh giá đúng khả năng chống chịu của điện thoại khi rơi.

Thu Thảo (Theo Tom’s Guide, TechRadar)