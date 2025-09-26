Thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính vào năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính với khoảng 100.000 thí sinh, vào khoảng tháng 4-5/2026.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, ngày 26/9 cho biết đây là một phần quá trình xây dựng ngân hàng câu hỏi và chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính với phạm vi rộng.

Bộ dự kiến xây dựng đề án, trình Chính phủ xem xét, phê duyệt vào tháng 7/2026.

"Công việc quan trọng và đồ sộ nhất là câu hỏi phải đủ số lượng, sẵn sàng và chuẩn hóa", ông Chương nói. Vì thế, Bộ sẽ tổ chức tập huấn để nâng cao năng lực đội ngũ ra đề thi. Ngoài ra, Bộ cùng địa phương chuẩn bị hạ tầng, cơ sở vật chất, tổ chức thử nghiệm nhiều lần để làm quen, khắc phục các vấn đề nếu có, đặc biệt là về bảo mật.

Đến tháng 6/2027, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ tổ chức trên máy tính ở một số nơi có điều kiện, những nơi khác vẫn thi trên giấy.

Năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự kiến chuẩn bị các điều kiện để thí điểm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2020. Bộ sau đó nhắc lại nhiều lần nhưng đến nay chưa thực hiện được.

Hồi tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thực hiện việc này vào năm 2027.

Cách đây hai tuần, Chính phủ ban hành chương trình hành động nhằm thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó Bộ Giáo dục phải chủ trì xây dựng đề án thi tốt nghiệp THPT, thi đại học trên máy tính, hoàn thành vào năm 2026.

Thí sinh thi đánh giá tư duy tại Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 18/1. Ảnh: Dương Tâm

Lệ Nguyễn