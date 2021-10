Thử nghiệm tàu Starship lộn nhào giữa không trung

MỹSpaceX hy vọng có thể tiến hành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của tàu Starship lên quỹ đạo trong vòng vài tháng tới từ căn cứ Starbase ở Texas.

Tàu tái sử dụng Starship lộn nhào giữa không trung Tàu Starship đang trong quá trình chuẩn bị cho thử nghiệm bay lên quỹ đạo lên đầu tiên. Video: SpaceX

Video "Gateway to Mars" dài 90 giây do SpaceX chia sẻ hôm 24/10 trên mạng xã hội Twitter hé lộ quá trình tàu Starship khổng lồ lăn bánh tới bệ phóng, cất cánh, thực hiện lộn vòng phức tạp và hạ cánh an toàn trên mặt đất. Trước đó một ngày, giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập SpaceX Elon Musk cũng đăng ảnh chụp tàu Starship và tên lửa đẩy Super Heavy với trăng tròn phía sau tại căn cứ Starbase gần làng Boca Chica ở nam Texas.

Từ giây thứ 30 trong video, hơi nước cuồn cuộn bốc ra từ tàu Starship khi phương tiện cất cánh, cẩn thận thực hiện thao tác nhào lộn và hạ cánh trơn tru. SpaceX không tiết lộ đây là chuyến bay của phiên bản tàu Starship nào. Chuyến bay gần nhất của tàu Starship diễn ra hồi tháng 5/2021, khi nguyên mẫu SN15 phóng và tiếp đất an toàn. Musk cho biết nguyên mẫu Starship hiện nay sẽ cung cấp dữ liệu cho nỗ lực định cư trên sao Hỏa trong tương lai, dù vẫn còn nhiều trở ngại cần vượt qua.

Tuần trước, nguyên mẫu SN20 trải qua thử nghiệm lửa tĩnh tiêu chuẩn. SpaceX đang chờ Cục quản lý Hàng không Liên bang (FAA) cấp giấy phép cho bay lên quỹ đạo. Công chúng gần đây đưa ra nhiều ý kiến trái chiều trong các đợt khảo sát cộng đồng về tác động môi trường của tàu Starship, đặc biệt tại căn cứ gần Boca Chica.

Starship là hệ thống vận chuyển hạng nặng SpaceX phát triển để chở người và hàng hóa tới Mặt Trăng, sao Hỏa và nhiều địa điểm khác trong không gian sâu. Hệ thống được lựa chọn hồi tháng 4/2021 để hỗ trợ NASA trong chương trình trở lại Mặt Trăng Artemis. Dù Starship vẫn đang trong quá trình phát triển, con tàu đã phá vỡ ít nhất một kỷ lục. Tháng 8/2021, khi xếp chồng bên trên tên lửa Super Heavy lần đầu tiên, hệ thống tàu Starship trở thành phương tiện phóng cao nhất thế giới (120 m).

An Khang (Theo Space)