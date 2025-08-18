Thử nghiệm dịch vụ Grab Xích Lô tại Huế

Dịch vụ Grab Xích Lô chở tối đa một khách, lộ trình ban đầu không quá 60 phút, đón trả tại 5 địa điểm thuộc khu vực Đại Nội và bến thuyền Tòa Khâm.

Grab Xích Lô trang trí nhận diện thương hiệu mang màu xanh đặc trưng của Grab. Hành khách có thể đặt xe xích lô để tham quan các điểm di tích. Dịch vụ do các bác tài giàu kinh nghiệm, đã trải qua các chương trình đào tạo bắt buộc của Grab phục vụ.

Dịch vụ là một trong các hoạt động mà Grab triển khai trong thời gian gần đây nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, tận dụng thế mạnh công nghệ để quảng bá di sản, văn hóa và ẩm thực Huế. Grab Xích Lô được kỳ vọng giúp du khách khám phá kinh thành và các điểm tham quan nội thành, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương.

Hành khách có thể đặt xe qua ứng dụng Grab và được đón trả tại 4 vị trí trong khu vực Đại Nội gồm đối diện Cửa Hiển Nhơn, gần bãi đỗ xe Đoàn Thị Điểm, bãi đỗ xe eo Bầu Nam Xương và bãi đỗ xe eo Bầu Nam Thắng và bến thuyền Tòa Khâm. Sau giai đoạn thử nghiệm, Grab sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nghiên cứu mở rộng các điểm đón trả để mang đến nhiều lựa chọn hơn cho hành khách.

Dịch vụ Grab Xích Lô áp dụng chở tối đa một hành khách với lộ trình ban đầu không quá 60 phút. Trong ảnh là đoàn xe di chuyển qua các điểm di tích. Ảnh: Grab

Chương trình thuộc khuôn khổ thỏa thuận hợp tác ba năm Grab Việt Nam với TP Huế được hỗ trợ bởi Sở Xây dựng, Sở Du lịch, Viện Nghiên cứu phát triển TP Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Dịch vụ Grab Xích Lô được kỳ vọng mang đến phương thức di chuyển tiện ích, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của TP Huế - nơi có 8 di sản được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa thế giới.

Các bác tài xích lô truyền thống sẽ làm quen với nền tảng số để phục vụ cả du khách lẫn người dân địa phương. Họ cũng có thể tham gia chương trình nâng cao kỹ năng số, tiếp cận công nghệ và trí tuệ nhân tạo từ nền tảng Grab.

Tại sự kiện khởi động ngày 15/8, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Huế, cho biết chính quyền luôn khuyến khích và đón nhận những sáng kiến góp phần vừa bảo tồn giá trị văn hóa, vừa thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Việc triển khai Grab Xích Lô là một minh chứng, đây không chỉ là phương tiện di chuyển thân thuộc, gắn với ký ức và hình ảnh Huế, mà nay còn tích hợp công nghệ, giúp du khách dễ dàng đặt xe và thanh toán tiện lợi. Đồng thời, dịch vụ tạo cơ hội sinh kế mới cho những người làm nghề xích lô theo hướng số hóa, phù hợp xu thế phát triển của thời đại.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Huế phát biểu tại sự kiện ngày 15/8. Ảnh: Grab

Đồng quan điểm, ông Trần Hoàng Tuấn, Giám đốc Phát triển Thị trường Grab Việt Nam, cho biết Huế là nơi duy nhất Grab vận hành dịch vụ này. Đơn vị mong muốn vừa cung cấp một dịch vụ "đo ni đóng giày" cho thị trường, vừa tạo cơ hội sinh kế theo hướng số hóa cho người lao động địa phương.

"Huế là thành phố độc đáo, nơi đời sống, văn hóa và lịch sử hòa quyện trên từng con đường, góc phố. Một chuyến tham quan bằng xích lô là cách phù hợp nhất để cảm nhận vẻ đẹp đặc trưng này", ông Tuấn nhấn mạnh

Ngoài ra, để tối ưu trải nghiệm, Grab cũng ra mắt gói ưu đãi "Du hí Huế thương", giúp người dùng tiết kiệm chi phí di chuyển, ăn uống và mua sắm đặc sản trong thời gian tham quan.

Ông Trần Hoàng Tuấn, Giám đốc Phát triển Thị trường Grab Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Grab

Tiếp theo Grab Xích Lô, Grab sẽ phối hợp triển khai thêm các dự án thiết thực khác nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của Huế. Ông Trần Hoàng Tuấn cho biết doanh nghiệp đang mở rộng và cải tiến dịch vụ để phục vụ du khách trong và ngoài nước. "Sự đồng hành của TP Huế, các Sở, ban, ngành và đơn vị địa phương là động lực để Grab tiếp tục hỗ trợ người dân Huế chuyển đổi số, tiếp cận cơ hội thu nhập và phát triển kinh doanh từ dòng chảy du lịch đang phát triển mạnh mẽ", ông Hoàng nói.

Đại diện Grab, đội ngũ tài xế và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ ra mắt. Ảnh: Grab

Vào tháng 2, TP Huế và Grab ký thỏa thuận hợp tác ba năm nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong giao thông, du lịch, đồng thời hỗ trợ tiểu thương, hộ kinh doanh và người dân nâng cao kỹ năng số. Tháng 4, doanh nghiệp phối hợp Sở Du lịch Huế trao giải "Quán Trứ danh xứ Huế" cho 26 quán ăn, nhà hàng địa phương nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát triển ẩm thực truyền thống. Tháng 7, Grab cùng Viện Nghiên cứu Phát triển TP Huế và Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai sáng kiến "Grab Chị Em", tạo cơ hội thu nhập linh hoạt cho lực lượng lao động nữ tại địa phương.

Thái Anh