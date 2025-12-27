Thử nghiệm camera AI phát hiện container rơi khỏi tàu

Hệ thống sử dụng camera trên tàu, tự động phát hiện và báo cáo container rơi xuống biển, đáp ứng quy định bắt buộc của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) từ năm 2026.

Eyesea và EVI Safety Technologies vừa công bố hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên phát hiện sự cố container rơi khỏi tàu và tự động báo cáo các vụ việc này.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh các quy định mới của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) về việc bắt buộc báo cáo container rơi xuống biển sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Theo nhà phát triển, hệ thống sử dụng các camera tiêu chuẩn lắp đặt trên buồng lái và boong tàu, đã trải qua quá trình thử nghiệm và hoàn thiện trong môi trường mô phỏng, hiện sẵn sàng triển khai thử nghiệm trên các tàu đang khai thác thực tế.

Hệ thống AI của Eyesea và EVI Safety Technologies sẵn sàng triển khai thử nghiệm trên các tàu đang khai thác thực tế. Ảnh: Eyesea

Hệ thống có khả năng tự động nhận diện container rơi khỏi tàu hoặc container trôi dạt trên biển. Ngay khi phát hiện sự cố, dữ liệu sẽ được gửi đến các bên liên quan như chủ tàu đã đăng ký, quốc gia treo cờ, cơ quan quản lý ven biển. Đồng thời, các tàu hoạt động gần khu vực cũng có thể được cảnh báo về nguy cơ mất an toàn hàng hải.

Đại diện Eyesea và EVI Safety Technologies cho biết hệ thống được thiết kế nhằm hỗ trợ các hãng tàu tuân thủ quy định của IMO, thông qua việc tạo ra hình ảnh có gắn tọa độ địa lý và dữ liệu sự cố theo cấu trúc ngay tại thời điểm container bị mất hoặc trôi dạt.

Ông Graeme Somerville-Ryan, nhà sáng lập Eyesea, cho biết việc báo cáo container rơi khỏi tàu là một trong những chức năng đầu tiên được tích hợp vào nền tảng này. "Đây là một vấn đề đặc thù của ngành hàng hải. Việc đưa công nghệ này từ môi trường mô phỏng sang phát hiện trong điều kiện thực tế là bước tiến lớn, góp phần bảo vệ môi trường biển", ông nói.

Ông Vladimir Ponomarfev, CEO EVI Safety Technologies, đánh giá việc ứng dụng máy học và AI vào lĩnh vực hàng hải giúp giải quyết một thách thức về an toàn và môi trường vốn chưa được quan tâm đúng mức trong nhiều thập kỷ. "Đây chính là kiểu ứng dụng có tác động thực tiễn mà công nghệ nên hướng tới", ông chia sẻ.

Theo các bên liên quan, việc triển khai rộng rãi hệ thống sẽ được thực hiện sau khi quá trình thử nghiệm cho kết quả xác nhận hiệu quả trong điều kiện vận hành thực tế.

Báo cáo thường niên Containers Lost at Sea của Hội đồng Vận tải Biển Thế giới (WSC) cho thấy, năm 2024 có 576 container bị rơi xuống biển, tăng mạnh so với mức thấp kỷ lục 221 container của năm 2023. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các tàu phải thay đổi tuyến, đi vòng qua Mũi Hảo Vọng - khu vực tiếp tục được ghi nhận là điểm nóng về sự cố mất container trong nhiều vụ việc suốt năm 2025.

Ngọc Minh (theo Seatrade Maritime News)