Thử nghiệm bất thành của HLV Kim Sang-sik

Trận thắng 2-0 trước Lào ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 là lần đầu tiên Việt Nam cho thấy ý định tổ chức tấn công chủ đạo qua trung lộ, với ý tưởng tăng cường tấn công và luân chuyển bóng nhanh của HLV Kim Sang-sik.

Vì sao sự thử nghiệm của HLV Kim Sang-sik không thành công?

Trận đấu tại SVĐ Quốc gia Lào tối 19/11 không phải lần đầu tiên ở bảng F tuyển Việt Nam chơi với sơ đồ hai trung vệ, tức hàng thủ bốn người. Trước đó là hiệp hai trận lượt đi trước Nepal ngày 9/10, sau khi đối phương chỉ còn 10 người trên sân.

Trước Lào vẫn trung thành với cấu trúc 5-4-1 khi không bóng như ở lượt đi, HLV Kim Sang-sik muốn gia tăng sức mạnh tấn công và luân chuyển bóng nhanh để có một chiến thắng mãn nhãn. Vì lẽ đó, ông quyết định đặt Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải chơi cạnh nhau trong vai trò của những số 8 lệch, gần với vùng cấm đối thủ.

Song, kế hoạch này đã vấp phải khối phòng ngự chặt chẽ, với các hành động dâng lên đánh dập nhịp nhàng và khoa học của Lào.

Hoàng Thông