Thu mua móng tay người giá cao ở Trung Quốc

Thu mua móng tay người giá cao ở Trung Quốc









Móng tay người, vị thuốc cổ truyền được gọi là "jin tui", đang được một số cơ sở tại Trung Quốc thu mua với giá cao, có trường hợp lên đến 300 tệ (hơn một triệu đồng) cho 500 gram.