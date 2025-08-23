Thủ môn U23 Việt Nam xuất thần, giúp HAGL hòa Hà Nội FC

Hà NộiChín pha cứu thua của thủ môn Trần Trung Kiên cùng may mắn giúp HAGL hòa Hà Nội FC 0-0 ở vòng 2 V-League 2025-2026, tối 23/8.

Trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC có màn ra mắt của tiền đạo Luiz Fernando và Ferreira Willian. Họ chơi lấn lướt khi kiểm soát bóng 67%, tung ra 21 pha dứt điểm nhưng không thể ghi bàn vào lưới HAGL.

Chốt chặn cuối cùng mang tên Trần Trung Kiên tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng từ khi cùng Việt Nam đăng quang ở U23 Đông Nam Á 2025. Anh liên tiếp có những pha cứu thua ấn tượng làm nản lòng các chân sút chủ nhà.

Thủ môn Trần Trung Kiên có chín pha cứu thua giúp HAGL hòa Hà Nội FC 0-0 ở vòng 2 V-League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội ngày 23/8/2025. Ảnh: Hoàng Huynh

Phút 35, Luiz Fernando lắc từ phải vào trong rồi cứa lòng chân trái vào góc xa bị Trung Kiên cản phá. Đến phút bù thứ tư, Hà Nội FC phối hợp đá phạt góc bất ngờ để Văn Quyết vô-lê trước vòng cấm đập đất. Lê Xuân Tú có mặt ở vòng 5m50 đánh đầu nối cận thành hiểm hóc nhưng Trung Kiên vẫn kịp bay người đẩy bóng qua xà.

Khi hiệp hai trôi qua được 5 phút, Kiên tiếp tục có cú đúp cản phá Lê Xuân Tú ở pha đối mặt và cú sút xa của Văn Quyết. Càng về cuối trận, sức ép của đội bóng thủ đô càng lớn, nhưng kịch bản vẫn lặp lại.

Phút 88, Willian đi bóng tự tin ở trung lộ đến sát vòng cấm rồi sút xa trái phá vào góc cao phải, nhưng vẫn bị Trung Kiên từ chối. Ở quả phạt góc sau, Phạm Xuân Mạnh vô-lê đập đất vẫn không thắng được thủ môn sinh năm 2003. Và khi Kiên đã bị đánh bại bởi cú đánh đầu của Văn Tùng ở phút bù thứ nhất hiệp hai, trung vệ Jairo Filho vẫn có mặt phá bóng trước vạch vôi.

Phạm Tuấn Hải (áo trắng) và các chân sút Hà Nội FC bất lực trước hàng thủ HAGL. Ảnh: Hoàng Huynh

Tình huống đáng chú ý cuối cùng diễn ra ở phút bù thứ 7. Nguyễn Hai Long giả sút đi bóng qua hai cầu thủ HAGL vào vòng cấm rồi căng ngang ra cột trái để trung vệ Thành Chung đệm vào lưới trống ghi bàn. Trong khi người lập công đau vì chuột rút, các đồng đội, HLV và người hâm mộ Hà Nội FC ăn mừng cuồng nhiệt khi nỗ lực đã được đền đáp.

Ở phía đối diện, Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành liên tục phàn nàn ngoài biên. Ông phải nhận thẻ vàng cảnh cáo, và được trọng tài Nguyễn Mạnh Hải thông báo bình tĩnh khi đang chờ VAR.

Cuối cùng, số phận đã không chọn chủ nhà. Sau 7 phút chờ VAR, trọng tài Hải thông báo Thành Chung đã mắc lỗi việt vị. Trận đấu có thêm một tình huống trước khi ông Hải thổi còi hết giờ. Các cầu thủ Hà Nội phản ứng nhưng trọng tài ra dấu đã hết thời gian sáu phút bù từ lâu.

Chưa có chiến thắng từ đầu mùa, Hà Nội FC đứng thứ 11 với một điểm, cùng hiệu số -1. Trong khi đó, HAGL xếp thứ 13 với một điểm và hiệu số -3.

Đội hình xuất phát

Hà Nội FC: Quan Văn Chuẩn, Đỗ Duy Mạnh, Thành Chung, Adriel Tadeu, Đậu Văn Toàn, Pierre Lamothe, Lê Xuân Tú, Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải, Luiz Fernando, Daniel Passira

HAGL: Trần Trung Kiên, Đinh Quang Kiệt, Jairo Filho, Võ Phước Bảo, Phan Du Học, Thanh Nhân, Cao Hoàng Minh, Hoàng Vĩnh Nguyên, Fraga Rodrigo, Ryan Ha, Gabriel Conceicao.

Hiếu Lương