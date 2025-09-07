Thủ môn qua đời ngay sau khi cản phạt đền ở Brazil

Antonio Edson dos Santos Sousa, 34 tuổi, gục ngã và qua đời chỉ vài giây sau khi cứu thua quả phạt đền trong trận đấu tại bang Para, Brazil.

Sự cố xảy ra tại thị trấn Augusto Correa, trong khuôn khổ giải đấu futsal kỷ niệm ngày độc lập của Brazil. Khoác áo đội Sind Motos, cầu thủ nghiệp dư Sousa đã dùng ngực cản phá cú sút mạnh từ chấm 6m.

Theo đoạn phát trực tiếp trên mạng, Sousa bước tới ăn mừng cùng đồng đội, thậm chí còn giơ tay lên trời như tạ ơn. Nhưng chỉ vài giây sau, anh loạng choạng ngã vào vòng tay một đồng đội rồi đổ gục xuống sàn. Dù được cấp cứu và chuyển khẩn cấp đến bệnh viện, Sousa không qua khỏi.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi của Antonio Edson dos Santos Sousa - một cầu thủ tận tụy, tài năng và luôn truyền cảm hứng cả trong lẫn ngoài sân. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, bạn bè và toàn thể cộng đồng futsal", Liên đoàn futsal bang Para ra thông cáo cùng hình ảnh dải băng đen.

Chính quyền địa phương lập tức hoãn các trận đấu trong ngày tiếp theo để tưởng niệm thủ môn xấu số.

Nguyên nhân tử vong chưa được công bố. Tuy nhiên, giới chuyên môn đặt giả thuyết cú bóng mạnh trúng ngực có thể dẫn đến "commotio cordis" - tình trạng rối loạn nhịp tim nguy hiểm từng gây ra nhiều ca đột tử trên sân.

Trước đó tháng 6/2025, thủ môn Roberto Peterson, 33 tuổi, cũng qua đời tại bang Santa Catarina sau khi bị bóng sút trúng bụng, dẫn đến ngừng tim.

Commotio cordis là hiện tượng rối loạn nhịp tim nguy hiểm, xảy ra khi vùng ngực bị va đập mạnh đúng vào thời điểm nhạy cảm trong chu kỳ tim. Dù hiếm gặp, tình trạng này đặc biệt nguy hiểm vì có thể gây ngừng tim đột ngột chỉ trong vài giây, ngay cả ở những người khỏe mạnh và không có tiền sử bệnh tim.

Hậu quả của commotio cordis thường rất nghiêm trọng. Nạn nhân có thể mất ý thức và ngã gục ngay lập tức. Nếu không được cấp cứu kịp thời bằng sốc điện tim (AED) và hồi sức tim phổi (CPR), tỷ lệ tử vong rất cao. Đây cũng là lý do nhiều sân vận động quốc tế được khuyến nghị trang bị máy khử rung tim tự động để ứng phó tình huống khẩn cấp.

Hiện tượng này thường được ghi nhận trong các môn thể thao có bóng tốc độ cao như futsal, bóng đá, bóng chày hay hockey. Một ví dụ điển hình là trường hợp cầu thủ bóng bầu dục Mỹ Damar Hamlin năm 2023. Anh bất tỉnh ngay trên sân sau một pha va chạm vào ngực, nhưng may mắn sống sót nhờ được cấp cứu nhanh chóng và kịp thời.

Hồng Duy tổng hợp