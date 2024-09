Thủ môn PSG tiếc vì lỡ cơ hội thi đấu ở Việt Nam

Matvey Safonov có phần tiếc nuối vì không thể cùng Nga đấu Thái Lan vào tối 7/9, do trận đấu bị huỷ vì bão Yagi.

Trong một video được Liên đoàn bóng đá Nga (RFU) đăng tối 7/9, Matvey Safonov đang đọc một quyển sổ ghi chú trong khách sạn, thì được hỏi cảm nghĩ khi trận Nga gặp Thái Lan bị huỷ. Thủ môn sinh năm 1999 thể hiện sự nuối tiếc, cho rằng mọi thứ bên ngoài ổn, dù đã thấy cây suýt đổ vào ô tô trên đường.

"Tôi đã xem xét kỹ hơn và thấy trận đấu vẫn có thể được diễn ra", Safonov nói. "Tại sao trận đấu bị huỷ? Tôi không hiểu gì cả".

Thủ môn Matvey Safonov tập tại sân Mỹ Đình, tối 4/9. Ảnh: Team Russia

Thực tế, khoảng thời gian từ 18h00 đến 21h00, tức thời điểm trận Nga gặp Thái Lan diễn ra, chứng kiến bão Yagi quét qua Hà Nội với mưa lớn và sức gió hơn 130 km/h. Chính quyền Hà Nội cũng khuyến cáo người dân không ra ngoài đường.

Matvey Safonov đã trải qua hành trình hơn 10.000 km để đến Việt Nam, cùng tiền vệ Daler Kuzyayev. Cả hai không hội quân cùng đội tuyển tại Nga, mà từ Pháp quá cảnh tại Thổ Nhĩ Kỳ trước khi đến Hà Nội vào ngày 4/9. Safonov là cái tên đáng chú ý nhất của đội tuyển Nga, khi đang thuộc biên chế CLB Pháp PSG. Trước đó, nhà vô địch Pháp bỏ ra 22 triệu USD để có sự phục vụ của thủ môn sinh năm 1999 từ CLB Nga Krasnodar.

Nhưng khác Kuzyayev đá trọn vẹn 90 phút, Safonov không thi đấu ngay trận ra quân thắng Việt Nam 3-0. Ngoài lý do sức khỏe, HLV thủ môn Vitaly Kafanov cho biết, phía PSG yêu cầu Matvey Safonov được chơi trọn vẹn trận gặp Thái Lan – được đánh giá mạnh hơn và có thứ bậc FIFA cao hơn Việt Nam. Tuy nhiên, bão Yagi đổ bộ vào Việt Nam khiến mọi kế hoạch đảo lộn.

Safonov cho biết: "Đây không phải lần đầu một trận đấu bị huỷ. Tôi muốn thi đấu, nhưng chúng ta không thể tác động đến cơn bão. Điều quan trọng nhất là được bay về ngay. Nếu không, với thời tiết này, mọi chuyện sau đó sẽ rất tệ".

Rạng sáng 8/9, Safonov lên chuyên cơ cùng đội tuyển bay về Nga, trước khi trở lại Pháp. Anh đánh dấu bay tổng cộng hơn 20.000 km khi kết thúc đợt tập trung đội tuyển quốc gia, nhưng không có cơ hội ra sân thi đấu. Thủ môn 25 tuổi sẽ tiếp tục cuộc cạnh tranh được đánh giá khó khăn ở khung thành PSG, với thủ môn hàng đầu thế giới Gianluigi Donnarumma.

Thủ môn Matvey Safonov trên chuyên cơ chở đội tuyển Nga về nước, rạng sáng 8/9. Ảnh: Team Russia

Trong cuộc thảo luận giữa Việt Nam, Thái Lan và Nga, phương án hoãn trận đấu đến ngày 8/9 được đưa ra, nhưng phía Nga quyết định huỷ trận đấu. Đại diện RFU cho rằng không thể chắc chắn chính xác thời tiết ngày 8/9 có thuận lợi hay không. Bên cạnh đó, việc lùi lịch về sẽ khiến các cầu thủ mất thêm thời gian thích ứng khi hội quân cùng CLB chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia.

Hành trình của Nga tại Việt Nam tiếp tục nhận nhiều ý kiến thảo luận từ các chuyên gia, HLV và cựu cầu thủ trong nước. Cựu HLV Dynamos Moscow Sergei Silkin nhận định, sẽ tốt hơn nếu ĐTQG thi đấu với đội gồm các cầu thủ nước ngoài đang chơi tại Nga, thay vì đá với Việt Nam.

HLV Nga Valery Nepomniachtchi thì loại bỏ ý tưởng gia nhập LĐBĐ châu Á, do Nga đang bị FIFA và LĐBĐ châu Âu cấm vận từ năm 2022, do xung đột tại Ukraine. Lý do ông Nepomniachtchi đưa ra không phải tài chính, vì AFC khó so sánh với UEFA, mà nằm ở khác biệt về múi giờ và thời tiết quá khác biệt. "Bạn cần thời gian làm quen nhưng ĐTQG tập trung rất ngắn", ông nói với RB Sport. "Châu Á chỉ nên để đá giao hữu".

Nga đang lên kế hoạch đá giao hữu với Malaysia, Turkmenistan vào tháng 10, Syria tháng 11, và Paraguay năm sau.

Trung Thu