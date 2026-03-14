Thủ môn Mexico 40 tuổi có thể dự World Cup lần thứ sáu

Guillermo Ochoa có thể được Mexico triệu tập dự World Cup 2026, sau khi thủ thành số một Angel Malagon chấn thương nghiêm trọng.

Ochoa từng góp mặt tại các kỳ World Cup 2006, 2010, 2014, 2018 và 2022, trong đó ra sân thi đấu ở ba giải. Nếu tiếp tục được triệu tập cho giải đấu tới, anh sẽ trở thành một trong số rất ít cầu thủ dự sáu kỳ World Cup trong lịch sử.

Hiện chỉ có hai huyền thoại Lionel Messi và Cristiano Ronaldo cũng đang hướng tới cột mốc 6 lần dự World Cup. Ngoài ba cái tên này, mới chỉ có 5 cầu thủ khác từng góp mặt tại 5 kỳ World Cup, gồm Antonio Carbajal, Rafael Marquez, Andres Guardado (Mexico), Lothar Matthaus (Đức) và Gianluigi Buffon (Italy).

Guillermo Ochoa bay người cản phá trong trận Mexico hòa Brazil 0-0 ở World Cup 2014. Ảnh: Reuters

Dù vậy, khả năng Ochoa góp mặt chưa phải điều chắc chắn. Thủ môn 40 tuổi này sẽ phải cạnh tranh suất trong danh sách ba đàn em Tala Rangel (đang thi đấu cho Guadalajara, 26 tuổi), Carlos Moreno (MX Pachuca, 28) và Carlos Acevedo (Santos Laguna, 29).

Ochoa hiện đứng thứ ba danh sách những cầu thủ ra sân nhiều nhất trong lịch sử tuyển Mexico với 151 trận, chỉ sau Claudio Suarez (176) và Andres Guardado (180). Nhưng anh chưa thi đấu cho đội tuyển Mexico từ năm 2024.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Ochoa tại World Cup là trận hòa Brazil 0-0 ở vòng bảng năm 2014. Khi đó, anh thực hiện hàng loạt pha cứu thua xuất sắc, từ chối các cơ hội rõ ràng của Paulinho, Neymar (hai lần) và Thiago Silva.

Ở quê nhà, Ochoa được xem là người hùng và có hơn 3,1 triệu người theo dõi trên Instagram. Ngoài tài năng, thủ môn này còn nổi tiếng với cá tính khác thường.

Hè 2025, Ochoa được cho là suýt gia nhập CLB Burgos tại giải hạng Hai Tây Ban Nha. Sau khi hoàn tất kiểm tra y tế và gần đạt thỏa thuận hợp đồng, anh bất ngờ đề nghị chỉnh sửa một điều khoản trước khi ra ngoài uống nước nóng. Tuy nhiên, Ochoa không quay lại và Burgos cũng không thể liên lạc lại với anh.

Hiện Ochoa khoác áo AEL Limassol, đội đang đứng thứ năm tại giải VĐQG Cyprus.

Tại World Cup 2026, Mexico đá vòng bảng ở sân nhà, gặp Nam Phi, Hàn Quốc và một đội tuyển vượt qua vòng play-off.

Hồng Duy (theo Daily Mail)