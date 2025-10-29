ItalyThủ môn dự bị của Inter Milan, Josep Martinez vô tình gây ra tai nạn khiến cụ ông 81 tuổi tử vong khi đang trên đường đến sân tập vào sáng 28/10.

Vụ việc xảy ra khoảng 10h sáng tại Fenegro, khu vực nằm gần trung tâm huấn luyện của Inter ở Appiano Gentile. Martinez, 27 tuổi, được cho là đang lái xe đến buổi tập thì va chạm với một người đàn ông lớn tuổi đang di chuyển bằng xe lăn điện.

Dù lực lượng cứu hộ và cảnh sát có mặt ngay sau đó - gồm cả xe cứu thương và trực thăng y tế, nạn nhân qua đời ngay tại hiện trường.

Thủ môn Inter Milan gây tai nạn chết người Địa điểm xảy ra vụ tai nạn liên quan đến Josep Martinez

Theo những báo cáo ban đầu, người đàn ông có thể đã bị một cơn đột quỵ hoặc vấn đề sức khỏe khiến chiếc xe lăn của ông bất ngờ lao vào hướng xe của Martinez. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn.

Theo quy định của pháp luật Italy, bất kỳ vụ tai nạn giao thông nào gây ra thiệt hại về người đều phải được cơ quan công tố mở hồ sơ điều tra hình sự để xác định trách nhiệm, dù lỗi ban đầu chưa được xác định rõ. Trong trường hợp của Josep Martinez, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường ở Fenegro và làm các thủ tục giám định cần thiết.

Theo Corriere della Sera, Martinez dừng xe ngay sau khi va chạm và ở lại hiện trường để hỗ trợ lực lượng cứu hộ. Cầu thủ người Tây Ban Nha sau đó được đưa về trụ sở cảnh sát địa phương để lấy lời khai, đồng thời phải trải qua các xét nghiệm nồng độ cồn và chất kích thích, vốn là thủ tục bắt buộc trong mọi vụ tai nạn nghiêm trọng. Kết quả ban đầu cho thấy không có dấu hiệu vi phạm nào từ phía thủ môn của Inter.

Cảnh sát Italy cũng đang xem xét khả năng người đàn ông 81 tuổi gặp vấn đề sức khỏe khiến xe lăn điện mất kiểm soát và lao ra đường, dẫn đến va chạm. Các nhân chứng tại hiện trường khẳng định Martinez không chạy quá tốc độ, và điều kiện giao thông tại thời điểm xảy ra vụ việc tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, nhà chức trách vẫn sẽ tiếp tục thu thập dữ liệu từ camera an ninh quanh khu vực để xác minh toàn bộ diễn biến.

Theo luật Italy, những vụ tai nạn tương tự thường được xử lý trong khung "omicidio stradale" - tội danh giết người do tai nạn giao thông - nhưng chỉ được khởi tố nếu có bằng chứng cho thấy hành vi thiếu trách nhiệm nghiêm trọng từ người cầm lái. Trong trường hợp của Martinez, mọi dữ kiện ban đầu đều cho thấy đây là một tai nạn đáng tiếc, không xuất phát từ lỗi cố ý.

Josep Martinez ăn mừng trong trận Inter gặp Milan trên sân San Siro ngày 2/4/2024. Ảnh: Football Italy

Martinez hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng và được cho là đang trong tình trạng bị sốc tinh thần nặng, nhưng không bị thương. Inter chưa thông báo về sự việc, nhưng đã hủy buổi họp báo của HLV Christian Chivu trước trận gặp Fiorentina vào chiều cùng ngày.

Martinez từng tập luyện ở lò đào tạo trứ danh La Masia 2 năm, trước khi khoác áo Las Palmas, RB Leipzig, Genoa. Năm 2024, anh chuyển đến Inter, làm kép phụ cho Yann Sommer và hiện có 12 lần ra sân trên mọi đấu trường. Thủ thành này cũng từng một lần khoác áo tuyển Tây Ban Nha từ năm 2021.

Hồng Duy (theo ESPN)