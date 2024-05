Thủ môn Hải Phòng bị mất trí nhớ tạm thời

Thủ môn Nguyễn Đình Triệu mất trí nhớ tạm thời do va chạm trong trận Hải Phòng hòa Bình Định 1-1 ở vòng 19 V-League 2023-2024.

Đình Triệu va chạm với Phạm Văn Thành ở hiệp một. Sau khi được chăm sóc y tế, anh ra dấu vẫn có thể thi đấu. Nhưng đến phút 62, thủ môn này nằm sân, buộc Hải Phòng tung thủ môn dự bị Văn Toản vào sân.

"Đình Triệu bị choáng ngay lần va chạm đầu tiên", HLV Chu Đình Nghiêm nói sau trận đấu tối 18/5. "Bác sĩ báo Triệu bị mất trí nhớ tạm thời, chuột rút toàn thân".

Thủ môn Nguyễn Đình Triệu của CLB Hải Phòng. Ảnh: Công Công

Nhà cầm quân sinh năm 1972 cho biết Đình Triệu đã thi đấu liên tục trong bối cảnh đá bốn ngày một trận, cùng việc di chuyển liên tục khiến thể lực bị bào mòn. "Gần như cầu thủ nào cũng bị quá tải", ông cho hay. "Nếu không hồi phục tốt rất dễ dẫn đến chấn thương nặng".

Đến sáng nay, Đình Triệu cùng CLB di chuyển ra sân bay Quy Nhơn về Hà Nội, chuẩn bị cho vòng 20 làm khách trước Nam Định vào ngày 22/5. Anh cho biết dù mất trí nhớ tạm thời nhưng vẫn làm chủ được hành động nên ra dấu tiếp tục thi đấu. "Sau đó, tôi căng thẳng một chút dẫn đến bị chuột rút", Đình Triệu cho hay. "Sức khỏe hiện tại hoàn toàn ổn định".

Hải Phòng đang đứng thứ bảy ở V-League 2023-2024 với 26 điểm, kém đội đầu bảng Nam Định 13 điểm. Đội bóng đất cảng cũng giữ khoảng cách an toàn với hai đội xếp cuối, khi lần lượt hơn SLNA và Khánh Hòa bảy và 16 điểm.

Đình Triệu sinh năm 1991, nổi muộn nhưng trở thành thủ môn chính thức của Hải Phòng từ năm 2022, khi HLV Chu Đình Nghiêm về dẫn dắt. Ở V-League mùa này, anh bắt 18 trận, với bốn lần sạch lưới. Thủ môn quê Thái Bình có kỹ năng chơi chân tốt và thường xuyên được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Philippe Troussier.

Trước Đình Triệu, tiền vệ Phạm Đức Huy cũng bị mất trí nhớ tạm thời ở Asian Cup 2019. Tiền vệ đập đầu xuống sân sau pha va chạm trên không với Mehdi Taremi ở trận Việt Nam thua Iran 0-2 tại vòng bảng. Sau đó, anh tiếp tục thi đấu thêm vài phút trước khi được thay ra.

Theo Healhline, người bị mất trí nhớ tạm thời thường sẽ hỏi đi hỏi lại những câu hỏi giống nhau, quên mất đồ vừa để, quên các sự kiện vừa diễn ra hoặc những thứ vừa đọc hoặc nhìn thấy trong khoảng 30 giây đến vài ngày. Tình trạng này thường xảy ra ở người già, song cũng xuất hiện ở những người trẻ tuổi.

Nguyên nhân của tình trạng có thể do tuổi tác, bệnh người già, u não, máu đông hoặc chảy máu não, rối loạn do dùng chất gây nghiện, thiếu chất dinh dưỡng. Ngoài ra, stress, ngủ không đủ giấc hoặc những chấn thương do chấn động mạnh ở đầu cũng gây nên chứng mất trí nhớ tạm thời, nhất là ở người trẻ.

Hiếu Lương