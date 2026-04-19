Thủ môn Đà Nẵng bắt bóng ngoài vòng cấm ở trận thua Nam Định

Đà NẵngPhan Văn Biểu mắc lỗi nghiệp dư góp phần khiến Đà Nẵng thua Nam Định 1-2 ở vòng 19, qua đó tiếp tục đứng cuối V-League 2025-2026.

Phút bù thứ nhất hiệp một, trên sân Chi Lăng tối nay, hậu vệ Nam Định phất bóng dài đến sát vòng cấm, để Nguyễn Xuân Son bứt tốc. Thủ môn Phan Văn Biểu phán đoán sai điểm rơi, rồi với tay đẩy bóng ngoài vòng cấm nhưng vẫn bay về sau. Xuân Son ập vào đánh đầu vào lưới trống bị Đỗ Phi Long phá trước vạch vôi.

Khi tình huống kết thúc, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của thủ môn Đà Nẵng. Văn Biểu dường như hiểu rõ vi phạm nên không phản ứng, rồi được các đồng đội tiến tới động viên.

Tình huống thủ môn Phan Văn Biểu dùng tay đấm bóng ngoài vòng cấm trong trận Đà Nẵng thua Nam Định 1-2 ở vòng 19 V-League 2025-2026, trên sân Chi Lăng ở Đà Nẵng ngày 19/4/2026.

Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải rút thẻ đỏ cho Phan Văn Biểu. Ảnh: Nam Định FC

Trước khi mất người, Đà Nẵng chơi sòng phẳng với Nam Định, nhưng thủng lưới trước ở phút 21. Tô Văn Vũ treo bóng vào vòng cấm từ quả phạt góc biên trái nhưng bị phá ra. Nguyễn Văn Vĩ vô-lê đập đối phương khiến Văn Biểu lỡ trớn, rồi nảy đến đúng tầm để Xuân Son đánh đầu vào lưới trống.

Cơ hội ngon ăn nhất của chủ nhà là cú sút trong vòng cấm của Lucas Ribamar ở phút 39, nhưng thủ môn Trần Nguyên Mạnh cản phá. Sau đó, bàn gỡ bất ngờ đến ở phút 51 sau khoảnh khắc cá nhân. Trước vòng cấm Nam Định, Joel Lopez xâu kim Tô Văn Vũ rồi tung cú sút chân trái uy lực, đưa bóng găm vào góc cao phải thành bàn.

Tuy nhiên, thế cân bằng chỉ duy trì được 10 phút khi Nam Định cũng đáp lễ bằng một siêu phẩm. Từ khoảng 24 m, Chadrac Akolo cứa lòng chân phải đưa bóng chạm mép trong cột phải khiến Nguyễn Văn Toản bay người hết cỡ cũng bó tay.

Nguyễn Xuân Son và Chadrac Akolo (thứ nhất và ba từ phải sang) ghi bàn giúp Nam Định thắng Đà Nẵng 2-1. Ảnh: Nam Định FC

Bàn thua buộc Đà Nẵng phải dồn lên. HLV Lê Đức Tuấn gia tăng sức tấn công khi tung vào sân Nguyễn Phi Hoàng và Milan Makaric. Họ đưa được bóng vào vòng cấm, tạo ra cơ hội nhưng không thể dứt điểm chính xác. Trong khi đó, Nam Định có nhiều cơ hội phản công nhưng phung phí, và phải trải qua những phút cuối nghẹt thở.

Chiến thắng 2-1 giúp Nam Định vượt qua Công an TP HCM để đứng thứ 6, với 27 điểm. Đội kém vị trí thứ ba của Ninh Bình 10 điểm, và đội dẫn đầu Công an Hà Nội 21 điểm. Trong khi đó, Đà Nẵng vẫn xếp cuối với 12 điểm, kém đội xếp trên PVF-CAND 1 điểm.

Ở trận cùng giờ, Thanh Hóa cũng được chơi hơn người trước SLNA khi Hoàng Văn Khánh nhận thẻ đỏ ở phút 32. Sau đó, chủ nhà mở tỷ số nhờ công Lê Văn Thắng ở phút bù thứ ba hiệp một. Tuy nhiên, đội rơi chiến thắng khi để Trần Mạnh Quỳnh ghi bàn ở phút 70.

Đội hình xuất phát

Đà Nẵng: Phan Văn Biểu, Quế Ngọc Hải, Hồng Phúc, Vũ Văn Sơn, Đỗ Phi Long, Đức Anh, Đặng Anh Tuấn, David Henen, Joel Lopez, Lucas Ribamar, Phạm Đình Duy

Nam Định: Trần Nguyên Mạnh, Đặng Văn Tới, Trần Văn Kiên, Giáp Tuấn Dương, Văn Vĩ, Caio Cesar, Arnaud Lusamba, Trần Văn Đạt, Tô Văn Vũ, Xuân Son, Chadrac Akolo.

Hiếu Lương