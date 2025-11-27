Thủ môn Chelsea: 'Cucurella nhét Yamal vào túi'

AnhSau trận thắng đậm Barca ở Champions League, thủ môn Robert Sanchez nhận xét hài hước về cuộc đối đầu giữa Marc Cucurella và Lamine Yamal.

Khi được hỏi về cuộc đối đầu ở cánh trái trong trận Chelsea thắng Barca 3-0 ở lượt năm vòng bảng Champions League tối 25/11, Sanchez trả lời: "Cucurella nhét Yamal vào túi rồi".

Phát biểu của thủ môn người Tây Ban Nha lập tức trở thành cảm hứng cho truyền thông. Tờ CBS Sports Golazo đăng ảnh ghép Cucurella với chìa khóa xe hơi, ví và Yamal với chú thích: "Cucurella kiểm tra túi của mình sau đêm nay".

Cucurella (trái) chặn đứng Yamal trong trận Chelsea hạ Barca 3-0 ở lượt thứ năm vòng bảng Champions League tối 25/11. Ảnh: AS

Trong trận đấu trên sân Stamford Bridge, Cucurella góp phần quan trọng trong việc vô hiệu hóa Yamal. Cầu thủ về thứ hai giải Quả Bóng Vàng 2025 gần như không thể rê dắt qua người, hay chuyền bóng gây nguy hiểm trước đồng đội ở tuyển Tây Ban Nha. Khi chạy cắt mặt vào trung lộ, Yamal cũng bị các tiền vệ Chelsea đón sẵn bắt bài.

Không chỉ "bó túi" Yamal, Cucurella còn tham gia vào tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số và khiến Ronald Araujo phải nhận thẻ đỏ cuối hiệp một. Những đóng góp của hậu vệ trái người Tây Ban Nha là một phần không thể thiếu trong chiến thắng 3-0 cho Chelsea.

"Cucurella thực sự đáng kinh ngạc", cựu tiền đạo Man Utd, Wayne Rooney nói. "Đây có lẽ là màn trình diễn hay nhất mà tôi từng thấy ở một hậu vệ trái sau một thời gian dài".

HLV Enzo Maresca cũng không tiếc lời khen học trò: "Cucurella luôn mang lại lợi thế cho chúng tôi. Kể từ khi tôi đến CLB, cậu ấy luôn thể hiện phong độ ấn tượng, không chỉ trong phòng ngự mà còn cả tấn công".

Cucurella gia nhập Chelsea từ Brighton với giá 74 triệu USD năm 2022. Kể từ đó, anh luôn là một trong những cầu thủ thi đấu năng nổ nhất. Mùa trước, hậu vệ 27 tuổi chơi 4.350 phút và 54 trận trên mọi đấu trường. Còn mùa này, anh chơi hơn 1.400 phút, 15 lần đá chính và 18 trận, chỉ kém Enzo Fernandez.

Sau hơn ba năm khoác áo Chelsea, Cucurella giành Conference League và Club World Cup. Mùa này, anh đang cùng đội bóng hướng đến những thành công mới. Chelsea hiện xếp thứ hai Ngoại hạng Anh với 23 điểm sau 12 vòng, kém Arsenal sáu điểm. Ở vòng bảng Champions League, Cucurella và đồng đội xếp thứ bảy với 10 điểm sau năm trận, sáng cửa giành vé vào thẳng vòng 1/8.

Cucurella là đồng đội cùng Yamal giành Euro 2024 và vé dự World Cup 2026. Khi được hỏi về cuộc đối đầu trước trận Chelsea - Barca, anh trả lời: "Chúng tôi hiểu nhau vì từng đối đầu với nhau nhiều lần trong các buổi tập, nhưng đây không phải là cuộc chiến giữa Lamine Yamal và Cucurella".

Thanh Quý (theo AS, CBS)