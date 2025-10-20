Thủ môn Bùi Tiến Dũng chấn thương gối

Hà NộiBùi Tiến Dũng phải rời sân từ phút 16 trong trận Đà Nẵng thua ngược Thể Công 1-2 ở vòng 7 V-League 2025-2026, tối 20/10.

Phút 11, Nguyễn Hữu Thắng phất dài cho Lucao bứt tốc vượt qua Kim Dong-su. Bùi Tiến Dũng băng ra ngoài vòng cấm bật nhảy truy cản, nhưng tiếp đất bằng chân phải không tốt. Ngay lập tức, anh nằm ra sân lộ vẻ đau đớn và cần sự chăm sóc y tế.

Sau năm phút, thủ môn sinh năm 1997 phải rời sân bằng cáng. Khi hết hiệp một, anh cũng phải nhờ đồng đội dìu vào phòng thay đồ. Theo chẩn đoán ban đầu, Tiến Dũng bị tổn thương dây chằng đầu gối phải. Anh cần đến bệnh viện ở Hà Nội để chụp cộng hưởng từ MRI vào sáng mai 21/10, nhằm xác định rõ chấn thương.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng (áo xanh) được nhân viên y tế chăm sóc sau khi rời sân bằng cáng ở phút 16 trong trận Đà Nẵng thua Thể Công 1-2 ở vòng 7 V-League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội ngày 20/10/2025. Ảnh: Hoàng Huynh

Bùi Tiến Dũng mới trở lại sau chấn thương khiến anh nghỉ ba trận gần nhất ở V-League 2025-2026. Kể từ khi gia nhập Đà Nẵng, anh luô là lựa chọn số một trong khung thành. Thủ môn 28 tuổi góp công lớn giúp Đà Nẵng trụ hạng mùa trước, trong đó có khoảnh khắc tỏa sáng cản cú đá phạt đền của Nguyễn Công Phượng, trong trận play-off thắng Bình Phước (nay là Đồng Nai) 2-0.

Vắng Bùi Tiến Dũng, Đà Nẵng còn thủ môn Đặng Tuấn Hưng và Phan Văn Biểu – vào sân thay người ở trận gặp Thể Công trên sân Hàng Đẫy. Thủ môn sinh năm 1998 chơi hay khi ba lần ngăn đối thủ ghi bàn mười mươi, nhưng vẫn không thể giúp Đà Nẵng thoát thua.

Đội khách có bàn mở tỷ số bất ngờ ở phút 37 sau pha tấn công biên trái. Từ quả tạt của Nguyễn Phi Hoàng, Đinh Viết Tú phá hụt giúp Milan Makaric dứt điểm cận thành ghi bàn.

Tiền đạo Thể Công Pedro Henrique (áo đỏ) bỏ lỡ cơ hội đối mặt với thủ môn Đà Nẵng Phan Văn Biểu. Ảnh: Hoàng Huynh

Sang hiệp hai, Đà Nẵng gồng sức chống đỡ nhưng chỉ giữ được lợi thế đến phút 69. Pedro Henrique khống chế gọn gàng trong vòng cấm rồi chuyền ra chính diện cho Đinh Xuân Tiến sút một chạm. Bóng đi căng vào góc trái quân bình tỷ số. Đến phút 80, Trương Tiến Anh tạt từ biên phải nhưng Lucao tranh chấp đánh đầu hụt. Trong thế giật mình, Nhâm Mạnh Dũng vẫn kịp đánh đầu đưa bóng rót từ trên cao vào lưới trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ hàng thủ đối phương.

Chiến thắng 2-1 giúp Thể Công vươn lên nhì bảng V-League, với 15 điểm, kém Ninh Bình hai điểm. Trong khi đó, Đà Nẵng đứng thứ 12 với 5 điểm, hơn đội cuối bảng HAGL hai điểm.

Đội hình xuất phát

Thể Công: Văn Việt, Trương Tiến Anh, Kyle Colonna, Phan Tuấn Tài, Trương Tiến Anh, Đinh Viết Tú, Lê Quốc Nhật Nam, Hữu Thắng, Văn Tú, Wesley Nata, Lucao Vinicius, Pedro Henrique

Đà Nẵng: Bùi Tiến Dũng, Trần Ngọc Hiệp, Kim Dong-su, Đức Anh, Đặng Anh Tuấn, Phi Hoàng, Lê Vũ Quốc Nhật, Minh Quang, Phạm Đình Duy, Milan Makaric, David Henen.

Hiếu Lương