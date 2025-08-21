Thủ môn Brazil lập kỷ lục thi đấu nhiều nhất lịch sử

BrazilCLB Fluminense thông báo thủ môn Fabio vượt qua huyền thoại Peter Shilton, trở thành cầu thủ chơi nhiều trận nhất lịch sử bóng đá.

Khi Fluminense thắng America de Cali 2-0 ở Cúp C2 Nam Mỹ (Copa Sudamericana) trên sân Maracana tối 19/8, Fabio chơi trận thứ 1.391 trong sự nghiệp. Thành tích này giúp anh vượt qua con số 1.390 trận của cựu thủ môn tuyển Anh Peter Shilton, theo số liệu của Kỷ lục Guinness. Shilton khẳng định ông "chỉ" chơi 1.387 trận, nhưng đó vẫn từng là kỷ lục.

Thủ môn Fabio (thứ hai từ trái sang) trong lễ vinh danh trận đấu thứ 1.391 trong sự nghiệp, khi Fluminense thắng America de Cali trên sân Maracana, Rio de Janeiro, Brazil tối 19/8/2025. Ảnh: FFC

Sau trận đấu, Fluminense vinh danh Fabio, để anh mặc áo có huy hiệu đặc biệt, nhận một bảng lưu niệm và tranh chân dung. "Tôi phải cảm ơn cha mẹ, gia đình, bạn bè, vợ và những người luôn ở bên cạnh", thủ môn 44 tuổi nói. "Tôi chỉ cố gắng trở thành một con người tốt. Điều quan trọng là giúp đỡ đồng đội, và tôi tin rằng không có Chúa thì chẳng điều gì là có thể".

Theo Liên đoàn Thống kê và Lịch sử Bóng đá Quốc tế (IFFHS), số trận của Fabio chia theo các CLB gồm: 976 trận cho Cruzeiro (thời 2005-2021), 235 trận cho Fluminense (2022-2025), 150 trận cho Vasco da Gama (2000-2004) và 30 trận cho Uniao Bandeirante (1997).

Trong những cầu thủ thi đấu nhiều nhất, bên cạnh Fabio và Shilton, Cristiano Ronaldo (1.287), Paul Bastock (1.284) và Rogerio Ceni (1.226) lần lượt đứng sau. Siêu sao Bồ Đào Nha là cầu thủ duy nhất không chơi vị trí thủ môn đang ở trong Top 5.

Fabio Deivson Lopes Maciel sinh ngày 30/9/1980 tại thành phố Nobres, bang Mato Grosso. Anh từng chơi 25 trận cho các tuyển trẻ Brazil, nhưng chưa từng khoác áo đội tuyển quốc gia. Thủ môn cao 1,89 m từng nhiều lần được gọi lên đội tuyển nhưng chưa được sử dụng.

Anh đã đoạt 27 danh hiệu, trong đó có Copa America 2004 với tuyển Brazil. Ở cấp CLB, anh cũng đã vô địch Cúp C1 Nam Mỹ (Copa Libertadores), đồng thời vào tới bán kết FIFA Club World Cup 2023, đều cùng Fluminense.

Shilton 75 tuổi, là thủ môn tuyển Anh thời 1970-1990. Ông đang giữ kỷ lục 10 lần được chọn vào đội hình tiêu biểu giải vô địch Anh, và cũng từng cùng Nottingham Forest đoạt hai Cúp C1 châu Âu.

Hoàng An (theo ESPN)