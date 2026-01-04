Thủ môn Barca đẩy ngã đồng đội để chắn cú sút

Tây Ban NhaTrận derby xứ Catalonia giữa Espanyol và Barca gây chú ý với tình huống thủ môn đội khách Joan Garcia đẩy Gerard Martin ngã để dùng đồng đội làm vật chắn bóng.

Phút 20, tiền đạo chủ nhà Roberto Fernandez thoát xuống đối mặt Joan Garcia sau đường chọc khe của Edu Exposito. Thủ môn Barca phản xạ kịp thời, đẩy bóng ra đúng tầm băng vào của tiền vệ Pere Milla. Trong khoảnh khắc hỗn loạn trước khung thành, Garcia lao ra, đồng thời dùng tay đẩy Gerard Martin từ phía sau, khi hậu vệ này đang đứng che khuất hướng cản phá. Martin ngã nhoài người về trước nên vô tình chắn được cú sút của Milla.

Tình huống Joan Garcia đẩy ngã Gerard Martin để hậu vệ này chắn cú sút.

Trên mạng xã hội, Garcia lập tức gây chú ý với tình huống này. Tài khoản @Desmund_Oris bình luận trên X: "IQ ở mức này không dạy được trong trường học".

@dcryptodragons thì bông đùa: "Garcia nói xin lỗi Martin nhé, nhưng bàn thắng quan trọng hơn tình bạn".

@CalmanBTC phản hồi: "Garcia đối xử với đồng đội như một tấm khiên. Pha cứu thua kinh điển".

Đó chỉ là một trong sáu pha cứu thua của Garcia trong trận đấu đầu tiên anh trở lại sân của đội bóng cũ Espanyol, kể từ khi chuyển sang Barca hè 2025 với mức phí 29 triệu USD. Thủ môn 24 tuổi trở thành cầu thủ hiếm hoi rời Espanyol để gia nhập kình địch cùng thành phố sau hơn 30 năm, và bị khán giả chủ nhà la ó suốt trận. Trên khán đài, một số CĐV Espanyol còn ném xuống sân những tờ tiền in hình anh và hô những lời chế giễu.

Bất chấp áp lực, Garcia vẫn chơi xuất sắc. Ngoài pha cứu thua kể trên, anh còn từ chối cú đánh đầu hiểm hóc của Milla cuối hiệp một, rồi liên tiếp cản phá các tình huống đối mặt và dứt điểm trong hiệp hai. Espanyol chơi quyết liệt, tạo ra nhiều cơ hội từ phản công và bóng bổng, nhưng không thể ghi bàn. Cuối trận, chủ nhà còn thủng lưới liên tiếp hai bàn, ra về tay trắng.

HLV Hansi Flick dành nhiều lời khen cho Garcia, người được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu. "Chúng tôi không chơi tốt trong 80 phút đầu, nhưng phải cảm ơn Joan Garcia. Cậu ấy chơi không thể tin nổi và là một trong những thủ môn hay nhất thế giới", HLV người Đức nói sau trận. "Sở hữu một thủ môn đẳng cấp là yếu tố then chốt, nếu các đội lớn muốn giành danh hiệu".

Sau trận, Martin cũng bình luận đùa vui dưới bài đăng của Garcia, gọi anh là "Anh là cầu thủ hay nhất trận đấu, nên muốn làm gì thì làm", ám chỉ pha đẩy ngã. Lời nói đùa pha lẫn sự tôn trọng phản ánh tinh thần thoải mái trong phòng thay đồ Barca, khi họ nối dài mạch thắng lên chín trận tại La Liga và nâng cách biệt với Real Madrid lên bảy điểm.

Hoàng An tổng hợp