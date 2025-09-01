Thủ môn Arsenal phàn nàn về bóng mới của Ngoại hạng Anh

AnhDavid Raya cho rằng bóng Puma mới là một phần nguyên nhân khiến anh không cản được cú đá phạt của Dominik Szoboszlai trong trận thua Liverpool.

Trên sân Anfield hôm qua, khác biệt đến ở phút 83, khi Dominik Szoboszlai đá phạt từ khoảng cách gần 30 mét găm về góc trái khung thành, chạm mép trong cột dọc đi vào lưới. Raya thậm chí đứng giữa khung thành, chủ động di chuyển trước để bắt bài cú sút của Szoboszlai, nhưng vẫn không thể cứu thua.

Dominik Szoboszlai đá phạt thành bàn trong trận Liverpool thắng Arsenal 1-0 ở vòng ba Ngoại hạng Anh trên sân Anfield, Liverpool, Merseyside, Anh ngày 31/8/2025. Ảnh: AP

"Nó khác với bóng Nike nên chúng tôi phải thích nghi", thủ môn người Tây Ban Nha nói sau trận. "Độ bám và liệng rất khác. Chúng tôi cần thích nghi sau khi chơi với quả bóng Nike trong nhiều năm. Mọi người đều như vậy".

Suốt 25 năm qua, người hâm mộ đã quen với hình ảnh các đội bóng Ngoại hạng Anh thi đấu với quả bóng mang thương hiệu Nike. Tuy nhiên, kể từ mùa 2025-2026, giải đấu chuyển sang sử dụng bóng Puma "Orbita Ultimate". Quả bóng mới có thiết kế 12 mảnh ghép hình học được viền bằng những đường màu hồng nổi bật, với cấu trúc giúp phân bổ trọng lượng và cải thiện khí động học.

"Tôi thất vọng vì không thể cản phá được, giống mọi bàn thua khác", Raya nói thêm. "Đó là cú sút tuyệt vời. Tôi nhớ quả bóng đi liệng và ra xa tôi. Hy vọng lần tới tôi có thể cản được. Tôi vẫn đang thích nghi. Bóng liệng nên khó đánh giá và cứu thua hơn".

Theo Raya, Arsenal muốn tấn công, kiểm soát thế trận và thể hiện bản lĩnh khi không cho Liverpool tạo nhiều cơ hội. "Bạn phải nhìn nhận những mặt tích cực từ điều đó", thủ môn 29 tuổi bày tỏ. "Chúng tôi không thua nhiều trận trước nhóm Big 6. Có rất nhiều bước tiến cần thực hiện và học hỏi ở mọi khía cạnh. Luôn có những điều bạn phải học. Nhưng chúng tôi đang đi đúng hướng".

David Raya giữ bóng trong vòng cấm. Ảnh: Arsenal FC

Trận này, HLV Mikel Arteta sử dụng bộ ba tiền vệ thiên về phòng ngự là Declan Rice, Martin Zubimendi và Mikel Merino. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha phủ nhận Arsenal lên kế hoạch tử thủ để cầm hòa chủ nhà, mà muốn tấn công để giành ba điểm. Ông cho rằng đội không còn nhiều lựa chọn ở tuyến giữa, khi đội trưởng Martin Odegaard chưa bình phục chấn thương, không đủ thể lực đá chính còn Kai Havertz nghỉ dài hạn.

"Bạn không thể kiểm soát Liverpool ở Anfield trong 90 phút, điều đó bất khả thi", Arteta nói. "Nhưng chúng tôi đã làm họ khổ sở, điều hiếm thấy. Trận đấu được quyết định bởi sai lầm cá nhân hoặc khoảnh khắc thiên tài. Chúng tôi phải học cách tận dụng cơ hội, ghi bàn ở những trận lớn. Đây là bước tiến so với năm ngoái, nhưng để thắng, bạn phải đưa bóng vào lưới".

HLV 43 tuổi cũng lo lắng về William Saliba, tiết lộ trung vệ người Pháp gặp vấn đề từ lúc khởi động nhưng vẫn muốn đá chính, rồi rời sân ngay phút 5. "Tôi lo lắng. Khi cậu ấy không thể chơi một trận cỡ này, rõ ràng có vấn đề", Arteta bày tỏ.

Hồng Duy (theo Sun)