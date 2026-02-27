PhápThủ thành CLB Nantes, Anthony Lopes giả vờ bị chấn thương để giúp đỡ đồng đội theo đạo Hồi trong trận thắng Le Havre 2-0 ở vòng 23 Ligue 1.

Ở phút 74 trận gặp Le Havre ngày 22/2, thủ thành Lopes ngồi xuống khi trái bóng lăn hết đường biên, dù không va chạm với ai. Các bác sĩ sau đó vào sân để kiểm tra chấn thương của người gác đền 35 tuổi. Khi đó, đồng hồ điểm gần 19h, theo giờ địa phương.

Trong lúc Lopes được chăm sóc, 5 đồng đội của anh tiến ra đường biên để bổ sung thức ăn và nước uống. Đó là thời khắc những cầu thủ này kết thúc quãng thời gian nhịn ăn trong ngày.

Thủ môn ăn vạ vì lễ Ramadan Thủ môn Lopes (cam) giả chấn thương để giúp các đồng đội ra đường biên dùng bữa.

Đối với những người theo đạo Hồi, họ phải nhịn ăn từ bình minh đến hoàng hôn trong tháng lễ Ramadan, đồng thời chỉ được dùng bữa hai lần trong ngày. Các cầu thủ không phải ngoại lệ, dù họ phải tập luyện và thi đấu vào ban ngày.

Tháng Ramadan bắt đầu từ tuần trước và sẽ kết thúc vào tối ngày 19/3. Trong thời gian này, mặt trời dự kiến sẽ lặn trong khoảng từ 17h đến 19h.

Tại Ngoại hạng Anh hay Bundesliga, ban tổ chức đã yêu cầu trọng tài phải cho dừng trận đấu ở thời điểm mặt trời lặn để giúp các cầu thủ đạo Hồi bổ sung năng lượng. Tuy nhiên, điều luật này chưa được áp dụng trên sân cỏ Pháp, bắt buộc các đội bóng phải có cách riêng để giúp các cầu thủ vừa duy trì niềm tin tôn giáo, vừa duy trì hiệu suất thi đấu.

Các cầu thủ tuyến trên sẽ bị yêu cầu rời sân nếu nhận chăm sóc y tế. Tuy nhiên, điều đó không áp dụng với các thủ môn, đồng nghĩa với việc đội nhà sẽ không gặp bất lợi quân số ở tình huống sau đó. Trận đấu buộc phải gián đoạn cho tới khi quá trình chăm sóc hoàn tất và giúp những cầu thủ khác trên sân có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Anthony Lopes không phải là người đầu tiên tìm thấy lỗ hổng này của luật bóng đá. Nhiều đội bóng, trong đó có cả Man City của Pep Guardiola, từng bị cho là sử dụng điều luật nêu trên để các HLV truyền đạt chỉ đạo, giúp các cầu thủ bổ sung năng lượng hoặc đơn giản là câu giờ. Tuy nhiên, hành động của thủ môn Bồ Đào Nha mang tính nhân văn nhiều hơn là chiến lược và nhận được sự tôn vinh của cộng đồng tín đồ đạo Hồi.

Lopes sau trận Nantes thắng Le Havre 2-0, ở vòng 23 Ligue 1 trên sân Stade de la Beaujoire, Nantes, Pháp hôm 23/2. Ảnh: Hommedumatch

Lopes trở lại thi đấu ngay sau khi đồng đội dùng bữa xong. Quãng thời gian quý báu đã tiếp sức cho Nantes đi tới chiến thắng chung cuộc 2-0, cắt đứt chuỗi 5 trận thua. Kết quả tại Stade de la Beaujoire giúp đội áp chót có 17 điểm, san bằng khoảng cách với Auxerre xếp trên.

Vy Anh