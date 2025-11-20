Thủ môn 42 tuổi giành vé dự World Cup sau khi suýt giải nghệ

ScotlandThủ môn Craig Gordon góp công giúp tuyển Scotland vượt qua vòng loại World Cup 2026, dù vừa suýt giải nghệ.

"Thật xúc động", Gordon nói với BBC sau trận Scotland thắng Đan Mạch 4-2 tối 18/11. "Tôi đã thi đấu hơn 20 năm cho đội tuyển, phải chịu nhiều thất bại và những đêm thi đấu tệ hại. Tôi không nghĩ sẽ được tham gia một chiến dịch World Cup tuyệt vời như thế này".

Gordon bắt trận Scotland 4-2 Đan Mạch ở vòng loại World Cup hôm 18/11. Ảnh: SNS

Gordon bắt đầu thi đấu cho tuyển Scotland từ 2004, bên cạnh sự nghiệp 24 năm khoác áo các CLB Heart of Midlothian, Sunderland và Celtic. Sau hai thập kỷ vật lộn với những chấn thương và mật độ thi đấu dày đặc, anh từng cân nhắc giải nghệ trong hè 2025. Tuy nhiên, nhờ được HLV đội tuyển Steve Clarke khích lệ, Gordon gia hạn thêm một năm với Heart of Midlothian.

Trong hai trận cuối vòng loại World Cup 2026, Gordon bắt chính cho Scotland thay thủ môn Angus Gunn đang phải điều trị chấn thương. Anh góp phần quan trọng vào chiến thắng 4-2 trước Đan Mạch, giúp đội tuyển giành vé dự World Cup sau 28 năm.

"HLV Clarke khuyên tôi cố thi đấu thêm một năm, vì có thể cần", Gordon nói thêm. "Chiến thắng này xứng đáng với mọi nỗ lực và những năm tháng mà tôi đã cố gắng".

Scotland từng dự 8 kỳ World Cup, nhưng lần gần nhất vào năm 1998. Họ chưa bao giờ vượt qua vòng bảng.

Khi Scotland tới vòng chung kết tại Bắc Mỹ vào tháng 6 năm sau, Gordon sẽ 43 tuổi 6 tháng. Nếu được vào sân, anh sẽ là cầu thủ nhiều tuổi thứ hai thi đấu tại World Cup. Kỷ lục hiện thuộc về thủ môn Essam El Hadary trong trận Ai Cập - Arab Saudi năm 2018, với 45 tuổi 161 ngày.

10 cầu thủ nhiều tuổi nhất thi đấu tại World Cup:

1. Essam El Hadary, trận Ai Cập - Arab Saudi, ngày 25/6/2018, 45 tuổi 161 ngày

2. Faryd Mondragon, Colombia - Nhật Bản, ngày 24/6/2014, 43 tuổi 3 ngày

3. Roger Milla, Cameroon - Nga, ngày 28/6/1994, 42 tuổi 39 ngày

4. Pat Jennings, Bắc Ireland - Brazil, ngày 12/6/1986, 41 tuổi

5. Peter Shilton, Anh - Italy, ngày 7/7/1990, 40 tuổi 292 ngày

6. Dino Zoff, Italy - Tây Đức, ngày 11/7/1982, 40 tuổi 133 ngày

7. Ali Boumnijel, Tunisia - Ukraine, ngày 23/6/2006, 40 tuổi 71 ngày

8. Jim Leighton, Scotland - Morocco, 23/6/1998, 39 tuổi 334 ngày

9. David James, Anh - Đức, ngày 27/6/2010, 39 tuổi 330 ngày

10. Atiba Hutchinson, Canada - Morocco, 1/12/2022, 39 tuổi 296 ngày

Thanh Quý (theo BBC)