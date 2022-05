Thu Minh khóc trong đêm nhạc tái xuất

Thu Minh hát "Ánh sáng đời tôi" Thu Minh thể hiện liên khúc "Ánh sáng đời tôi" (Minh Châu) - "Nhớ anh" (Kỳ Phương). Video: Hoàng Dung

Trong gần hai giờ, nghệ sĩ thể hiện hơn 15 ca khúc trước 300 khán giả. So với phong cách biểu diễn "bùng nổ" trước đây, Thu Minh có phần tiết chế trong lối hát, cách xử lý kỹ thuật, để chất giọng toát lên nội lực tự nhiên và đằm thắm. Ca sĩ dẫn dắt cảm xúc khán giả qua nhiều cung bậc, từ sâu lắng với Cơn mưa hạ (Trúc Hồ), Yêu mình anh (DADA) đến sôi động, gợi cảm cùng Bóng mây qua thềm (Võ Thiện Thanh), Đường cong (Dương Khắc Linh).

Ca sĩ Thu Minh khóc trong đêm nhạc "The come back", tối 13/5 tại TP HCM. Ảnh: Thành Luân

Hai năm theo chồng sang Singapore sinh sống, chị nói bản thân trầm tĩnh hơn trước. Ca sĩ nhiều lần nén khóc khi thể hiện các nhạc phẩm. Hoàn thành bài Hero (Carey và Walter Afanasieff), Thu Minh nghẹn ngào: "Mỗi người hiện diện ở chương trình đã là hero (người hùng) khi vượt qua đại dịch".

Thu Minh dành thời gian nhắc đến người bạn đồng hành với chị hơn 20 năm qua - nhạc sĩ Hoài Sa. Anh thúc đẩy chị chuyển từ dòng nhạc nhẹ sang quốc tế với các ca khúc như: I will always love you (Dolly Parton), Saving all my love for you (Michael Masser - Gerry Goffin) vào những năm 1990... Sự nghiêm khắc của Hoài Sa giúp ca sĩ trưởng thành hơn trong sự nghiệp. Sau khi thể hiện ca khúc All by myself (Eric Carmen), Thu Minh hôn trán Hoài Sa, tri ân nhạc sĩ.

Thu Minh hát "All by myself" Thu Minh hát "By my self". Video: Hoàng Dung

Đến cuối, khi ban nhạc đứng lên, ca sĩ tuyên bố kết thúc chương trình, khán giả vẫn nán lại, yêu cầu chị hát thêm và hô vang tên ca sĩ. Thu Minh chiều lòng fan, thể hiện liên khúc Chuông gió (Võ Thiện Thanh) - Sáu mươi năm cuộc đời (Y Vân). Mọi người đồng loạt đứng dậy nhún nhảy và hòa theo giai điệu.

Show thu hút nhiều fan ở Hà Nội, Đồng Nai... Anh Tùng Lê, 37 tuổi, TP HCM, nói: "Tôi là khán giả của Thu Minh gần 20 năm qua. Giọng chị ấm và nhẹ hơn nhiều. Tôi nghĩ Thu Minh có sự thay đổi trong cách hát vì đã làm mẹ. Phụ nữ ở độ tuổi hơn 40 thường đằm thắm, chín chắn".

Thu Minh nén khóc trong đêm nhạc Khán giả đứng dậy cỗ vũ tiết mục "Chuông gió - 60 năm cuộc đời) của Thu Minh. Video: Hoàng Dung

Hồng Hạnh, 24 tuổi, Hà Nội, nói do bố mẹ yêu thích Thu Minh, thường xuyên bật nhạc nên chị cũng là fan của ca sĩ. "Tôi thích cách hát giàu nội lực, cảm xúc của chị ấy. Dù ở dòng nhạc nào, chị vẫn luôn tràn đầy năng lượng", khán giả nói.

Ca sĩ sinh năm 1977 ở Hà Nội. Chị gia nhập làng nhạc từ năm 1992 và nổi tiếng qua ca khúc: Nhớ anh (Kỳ Phương), Chuông gió (Võ Thiện Thanh), Mong anh về (Dương Cầm)... Thu Minh từng đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình TP HCM năm 16 tuổi, lần lượt đoạt các giải thưởng Làn sóng xanh, Bài hát Việt, Album vàng. Năm 2012, ca sĩ theo đuổi dòng nhạc dance. Chị kết hôn với chồng Tây năm 2012 và có một con trai.