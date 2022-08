Thu Minh cover hit Hoàng Thùy Linh

Ca sĩ Thu Minh làm mới bản hit dân gian đương đại của Hoàng Thùy Linh - "See tình"- theo phong cách Ballad.

Thu Minh cover "See tình" MV "See tình" - Thu Minh. Video: YouTube Thu Minh

Ca khúc nằm trong album mới Link của Hoàng Thùy Linh ra mắt hồi đầu tháng 8. Thu Minh yêu thích màu sắc tươi mới, trẻ trung của nhạc phẩm nên chọn mở đầu cho dự án cover của cô trên YouTube. Bài nhạc được phối theo phong cách ballad. Thu Minh chọn lối hát mộc, thủ thỉ với giọng soprano (giọng nữ có âm vực cao).

Nhiều khán giả khen cách thể hiện của ca sĩ mang lại màu sắc mới cho See tình . Trên Youtube, Minh Nu bình luận: "Bản phối nghe dễ chịu. Mình thích bài này qua cách hát rõ lời, tình cảm, dễ thương giống cô gái mới yêu của Thu Minh".

Theo Thu Minh, sau dịch, cô thay đổi quan niệm sống, xem mọi việc theo hướng nhẹ nhàng, tích cực. Vì vậy, cách hát của ca sĩ cũng điềm đạm hơn trước. "Tôi muốn thử những việc chưa từng làm, như cover bài hát của người khác. Tôi nhìn nhận nhạc phẩm và phát triển thêm cách hát chứ không thể hiện đúng những gì bản gốc đã có. Tôi thử thách bản thân để hội nhập với xu hướng âm nhạc trẻ và vẫn giữ chất riêng", ca sĩ nói.

Ca sĩ Thu Minh hiện sinh sống tại Singapore cùng chồng Tây. Thi thoảng ca sĩ về nước ca hát, tham gia sự kiện. Ảnh: Nhân vật cung cấp

See tình (chơi chữ từ "si tình") do DTAP sáng tác. Nhóm tác giả viết ca khúc sau khi nghe Hoàng Thùy Linh kể về chuyện tình đầu của cô. Ca từ là lời tâm sự của cô gái phải lòng chàng trai khi gặp gỡ: "Mới gặp lần đầu mà đầu mình quay quay", "Giây phút em gặp anh là em biết em see tình"...

Thu Minh sinh năm 1977 ở Hà Nội. Chị gia nhập làng nhạc từ năm 1992 và nổi tiếng qua ca khúc: Nhớ anh (Kỳ Phương), Chuông gió (Võ Thiện Thanh), Mong anh về (Dương Cầm)... Thu Minh từng đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình TP HCM năm 16 tuổi, lần lượt đoạt các giải thưởng Làn sóng xanh, Bài hát Việt, Album vàng. Năm 2012, ca sĩ theo đuổi dòng nhạc dance. Cô kết hôn với chồng Tây năm 2012 và có một con trai.

Hoàng Dung