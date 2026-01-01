Bạn trai cưới vợ trong khi tôi cố chờ anh làm lành

Cầm trên tay tấm ảnh cưới của anh và người ấy, tôi chết lặng, nước mắt rơi không ngừng.

Hơn hai năm quen nhau, vậy mà hôm nay anh đã lấy người con gái khác, không phải tôi. Bao nhiêu lời hứa, bao nhiêu kỷ niệm, niềm vui của hai đứa... tất cả giờ chỉ còn lại mình tôi ôm lấy. Tôi biết trước đó anh từng yêu sâu đậm một người con gái khác. Khi đến với tôi, anh nói tôi là chiếc lá chắn để quên đi quá khứ, tôi vẫn chấp nhận. Có lẽ do ý trời, do sự ngang bướng của tôi mà giờ đây tôi phải chịu nỗi đau một mình, còn anh hạnh phúc bên người mới. Hôm nay đã tròn bảy ngày anh kết hôn, nếu mọi chuyện không xảy ra, liệu chúng ta có ra nông nỗi này không?

Một năm trước, anh bị tai nạn giao thông. Tôi bắt xe cùng bạn thân anh đi hơn 40 cây số để tìm đến bệnh viện nơi anh nằm. Chính chuyến xe đó là thứ ngăn cách hai chúng ta. Khi anh bị thương nặng, mặt sưng vù, hôn mê, lại nắm tay tôi và gọi tên người yêu cũ. Tôi như rơi xuống địa ngục. Đó là lần đầu tôi đi xe cấp cứu, lần đầu nắm tay một người con trai, cũng là lần đầu tôi hiểu rằng mình không hề quan trọng với anh.

Tôi khóc rất nhiều, rồi đòi chia tay. Anh năn nỉ sống chết, tôi chịu đựng âm thầm, không nói cho ai, cũng không nói cho anh biết tôi đau thế nào. Tôi ra đi, biết anh không tìm tôi mà vẫn khổ, nhiều đêm chỉ nằm khóc trong im lặng. Tôi kể với mẹ, mẹ bảo anh không yêu tôi nên mới không tìm. Mẹ khuyên tôi hãy thử im lặng một năm, nếu thật sự yêu thì bằng cách nào anh cũng tìm đến. Tôi nghe lời mẹ nhưng trong lòng vẫn tự hỏi: liệu anh có tìm tôi không?

Ba tháng giận nhau, anh để tôi nguội lạnh. Khi anh tìm đến, nắm tay tôi rất chặt, như muốn bóp nghẹt. Tôi không biết đó là tức giận hay yêu thương, chỉ thấy hoảng sợ và hoang mang. Chúng tôi chỉ gặp nhau vỏn vẹn 15 phút, rồi từ đó anh không bao giờ tìm tôi nữa. Tôi chờ tròn một năm, mong ngày gặp lại để bỏ qua tất cả. Rồi lại nghe tin anh đã có vợ, đám cưới được một tuần.

Cầm trên tay tấm ảnh cưới của anh và người ấy, tôi chết lặng, nước mắt rơi không ngừng. Tôi tự hỏi: lựa chọn của mình là sai, hay nghe lời mẹ là sai? Tình yêu là gì? Lời hẹn thề suốt đời là gì, khi chưa tròn một năm anh đã có vợ? Vậy tình cảm ngày xưa của chúng ta là gì? Tôi thật sự đã mất anh rồi sao, khi giờ đây anh ấm áp bên người con gái khác, còn tôi lạnh lẽo trong căn phòng này?

Quỳnh Hoa