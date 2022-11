Thủ lĩnh tối cao IS bị giết

IS thông báo thủ lĩnh tối cao Abu al-Hassan al-Hashemi al-Quraishi bị giết và tổ chức đã chọn ra người thay thế.

Phát ngôn viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 30/11 thông báo trên Telegram rằng thủ lĩnh tối cao Abu al-Hassan al-Hashemi al-Quraishi đã bị giết "trong trận chiến với kẻ thù của Thượng đế", song không nêu rõ thời gian và hoàn cảnh ông ta chết.

IS thông báo thêm đã chọn Abu al-Husayn al-Husayni al-Qurashi giữ vị trí thay thế, trở thành thủ lĩnh thứ tư của nhóm.

Chiến binh cầm cờ IS tại Mosul, Iraq, hồi tháng 6/2014. Ảnh: Reuters.

Abu al-Hassan được chọn làm thủ lĩnh IS hồi tháng 3, sau khi người tiền nhiệm Abu Ibrahim al-Qurashi bị đặc nhiệm Mỹ đột kích, tiêu diệt trong căn nhà ở Idlib, tây bắc Syria hồi tháng 2. Có rất ít thông tin về Abu al-Hassan.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 5 nói rằng nước này đã bắt được tân thủ lĩnh IS trong cuộc đột kích ở Istanbul. Trang OdaTV của Thổ Nhĩ Kỳ xác định người đàn ông bị bắt là Abu al-Hassan, nhưng không nêu thêm chi tiết.

Khi được hỏi về thông báo của IS, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng họ vẫn đang xem xét thông tin. "Dù vậy, chúng tôi hoan nghênh thông tin rằng thêm một thủ lĩnh IS bị xóa sổ", ông nói.

IS chịu nhiều đòn giáng mạnh từ khi Abu Bakr al-Baghdadi, người sáng lập nhóm, bị tiêu diệt trong cuộc đột kích của Mỹ ở Idlib năm 2019. IS đã mất phần lớn vùng đất từng kiểm soát tại Syria và Iraq, chưa lấy lại được bất cứ động lực nào giống như thời kỳ phát triển mạnh hồi giữa năm 2014, khi Baghdadi tự xưng là quốc vương của thế giới Hồi giáo.

Kể từ khi mất thành trì cuối cùng tại vùng sa mạc ở miền đông Syria hồi tháng 3/2019, tàn quân IS đã rút vào ẩn náu trong sa mạc, thỉnh thoảng tiến hành tập kích nhằm vào lực lượng người Kurd và chính quyền Syria. Hầu hết các cuộc tấn công có quy mô nhỏ lẻ, nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở dầu khí ở những vùng hẻo lánh. Tuy nhiên, nhiều người vẫn lo ngại về nguy cơ IS hồi sinh.

Ngọc Ánh (Theo Reuters/AFP)