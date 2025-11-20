Thủ lĩnh tân phát xít thừa nhận âm mưu phát kẹo độc cho trẻ em Do Thái

MỹThủ lĩnh nhóm Maniac Murder Cult thừa nhận định gây thương vong hàng loạt bằng cách phát kẹo độc cho trẻ em Do Thái ở New York.

Michail Chkhikvishvili, thủ lĩnh 22 tuổi của nhóm tân phát xít Đông Âu Maniac Murder Cult, ngày 19/11 nhận tội xúi giục tội ác thù hận và phát tán thông tin về cách chế tạo bom, chất độc ricin, tại tòa án liên bang ở Brooklyn, New York.

Chkhikvishvili bị bắt vào tháng 7/2024 tại Moldova, rồi bị dẫn độ về Mỹ hồi tháng 5. Các công tố viên mô tả nhóm Maniac Murder Cult là một tổ chức cực đoan quốc tế theo đuổi tư tưởng bạo lực nhằm kích động chiến tranh chủng tộc, tôn giáo.

Theo cáo trạng, Chkhikvishvili, đến từ Gruzia, có biệt danh là "chỉ huy đồ tể", đã cố gắng tuyển mộ thành viên thực hiện các cuộc tấn công bạo lực nhắm vào người Do Thái và các nhóm chủng tộc thiểu số, thông qua Telegram kể từ năm 2022.

Michail Chkhikvishvili, thủ lĩnh Maniac Murder Cult. Ảnh: Formula News

Cuối năm 2023, Chkhikvishvili lên kế hoạch "gây thương vong hàng loạt" ở thành phố New York vào dịp đón năm mới, bằng cách cử một người cải trang thành ông già Noel và phát kẹo tẩm thuốc độc cho trẻ em tại các trường học Do Thái ở Brooklyn.

Người mà Chkhikvishvili liên lạc thực chất là một đặc vụ ngầm của FBI. Các công tố viên cho biết Chkhikvishvili còn chia sẻ với đặc vụ này sổ tay hướng dẫn chi tiết về cách điều chế chất độc, khí chết người.

Các công tố viên đang đề nghị mức án 18 năm tù với Chkhikvishvili.

Đức Trung (Theo AP)