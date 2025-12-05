Thủ lĩnh nhóm chống Hamas bị bắn chết ở Gaza

Yasser Abu Shabab, người được Israel hỗ trợ và trở thành thủ lĩnh nhóm chống lại lực lượng Hamas, bị bắn chết trong cuộc đụng độ giữa hai gia tộc tại Gaza.

Nhóm Lực lượng Nhân dân ngày 4/12 thông báo thủ lĩnh Yasser Abu Shabab đã bị bắn chết khi đang giải quyết mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia tộc Abu Seneima. Nhóm này cũng bác bỏ cáo buộc "gây hiểu lầm" rằng thủ lĩnh Shabab bị Hamas sát hại.

Lực lượng Nhân dân là nhóm đối trọng với Hamas tại Dải Gaza. Nhóm này gồm hàng chục tay súng, hoạt động ở gần thành phố Rafah, Dải Gaza, nơi quân đội Israel vẫn kiểm soát.

Trong khi đó, bộ tộc Tarabin của Shabab trước đó lại tuyên bố rằng người này bị giết "dưới tay lực lượng kháng chiến", đồng thời cáo buộc ông phản bội nhân dân Palestine. Các nguồn tin khác cho biết Shabab thiệt mạng do "đấu đá quyền lực nội bộ".

Thủ lĩnh nhóm vũ trang Lực lượng Nhân dân Yasser Abu Shabab. Ảnh: Facebook/Yasser Abu Shabab

Hamas trong khi đó nói rằng số phận của Shabab đã được định sẵn, đó là "kết cục không thể tránh khỏi của những kẻ phản bội nhân dân, đất nước, bằng lòng trở thành tay sai của Israel". Tuy nhiên, Hamas không nói họ có liên quan tới cái chết của Shabab.

Đài Phát thanh Quân đội Israel dẫn lời nguồn tin an ninh cho biết Shabab bị thương nặng trước khi được đưa đến bệnh viện Soroka ở thành phố Beersheba, miền nam Israel. Tuy nhiên, bệnh viện phủ nhận việc tay súng này qua đời trong quá trình điều trị.

Lực lượng Nhân dân cam kết tiếp tục theo đuổi lý tưởng của Shabab, ám chỉ tiếp tục đối đầu với Hamas.

Shabab, 34 tuổi, bị Hamas bắt giam năm 2023 với cáo buộc tham gia buôn lậu thuốc lá, ma túy và vũ khí qua các đường hầm biên giới với Ai Cập và Israel.

Sau khi quân đội Israel không kích trụ sở an ninh của Hamas, gây ra cảnh hỗn loạn, Shabab đã lợi dụng tình hình rối ren để trốn khỏi nhà tù. Sau thời gian ngắn biến mất, Shabab tái xuất, trở thành thủ lĩnh băng đảng vũ trang khét tiếng nhất Gaza, chuyên cướp bóc hàng viện trợ ở dải đất rồi bán lại cho người dân với giá cắt cổ.

Nhóm của Shabab được trang bị vũ khí hạng nặng và công khai thách thức chính quyền Hamas, tự do hoạt động dọc biên giới Gaza, nơi Israel coi là "khu vực quân sự hạn chế".

Ngọc Ánh (Theo BBC, Guardian, Al Jazeera)