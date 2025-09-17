Thủ lĩnh giáo phái Hàn Quốc bị cáo buộc hối lộ cựu đệ nhất phu nhân

Thủ lĩnh Giáo hội Thống nhất, giáo phái nhiều ảnh hưởng tại Hàn Quốc, bị triệu tập thẩm vấn liên quan cáo buộc hối lộ cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee.

Han Hak-ja, lãnh đạo Giáo hội Thống nhất ở Hàn Quốc, ngày 17/9 trình diện tại văn phòng công tố viên đặc biệt để trả lời thẩm vấn liên quan đến cáo buộc đưa hối lộ cho bà Kim Keon-hee, vợ của cựu tổng thống Yoon Suk-yeol. Việc thẩm vấn bà Han là một phần trong cuộc điều tra hình sự nhằm vào ông Yoon và vợ.

Han, 81 tuổi, thường được các tín đồ gọi là "Chân Mẫu", là vợ góa của Sun Myung Moon, người sáng lập giáo phái Giáo hội Thống nhất. Khi được hỏi về lý do bà không trình diện ở ba lần triệu tập thẩm vấn trước đó, bà Han chỉ giải thích rằng mình không khỏe.

Giáo phái này cho biết bà Han vừa được phẫu thuật tim. Một xe cứu thương do giáo phái chuẩn bị sẵn cũng túc trực bên ngoài văn phòng công tố viên đặc biệt. Một quan chức giáo hội lớn tiếng động viên "Mẹ hãy cố gắng lên" khi bà Hàn bước vào văn phòng.

Giáo phái Thống nhất có tên đầy đủ là Giáo hội Thống nhất Hòa bình Thế giới, do mục sư Hàn Quốc Sun Myung Moon thành lập năm 1954. Năm 2022, họ tuyên bố có khoảng 10 triệu tín đồ trên toàn thế giới, cùng khoảng 200.000-300.000 thành viên tại Hàn Quốc.

Han Hak-ja, lãnh đạo Giáo hội Thống nhất ở Hàn Quốc, trình diện văn phòng công tố viên đặc biệt tại Seoul ngày 17/9. Ảnh: Reuters

Phó công tố viên đặc biệt Kim Hyong-kun cho biết trong cuộc thẩm vấn, bà Han đã trả lời những câu hỏi liên quan đến cáo buộc vi phạm luật tài trợ chính trị và chống tham nhũng.

Cơ quan công tố chưa xin lệnh tạm giam Han, vì bà đã chủ động ra trình diện, nhưng trước đó đã phát lệnh cấm xuất cảnh đối với thủ lĩnh Giáo hội Thống nhất. Ngày 21/7, các công tố viên đã khám xét 10 địa điểm liên quan giáo phái này để thu thập chứng cứ.

Han bị cáo buộc chỉ đạo các thành viên cấp cao trong giáo phái chi tiền và mua quà xa xỉ để hối lộ bà Kim Keon-hee, giúp giáo phái được ưu ái trong thời gian ông Yoon nắm quyền. Cơ quan công tố cho rằng bà Kim đã nhận số quà tặng trị giá 80 triệu won (gần 58.000 USD), bao gồm hai túi Chanel và một dây chuyền kim cương, từ giáo phái này.

Han cũng bị cáo buộc cùng một thành viên giáo hội đưa 100 triệu won cho nghị sĩ Kweon Seong-dong, thành viên kỳ cựu của đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) và đồng minh thân cận của ông Yoon. Cơ quan công tố cho biết Kweon đã bị bắt tạm giam để ngăn nguy cơ tiêu hủy bằng chứng, dù ông Kweon bác bỏ mọi cáo buộc.

Bà Han từng khẳng định mọi cáo buộc nhằm vào mình chỉ là thông tin bịa đặt. Giáo hội Thống nhất "lấy làm tiếc" vì không ngăn chặn được sai phạm của một cựu chức sắc, nhưng phủ nhận đây là vi phạm có tổ chức. Phía bà Han khẳng định những hành động hối lộ, nếu có, đều do cựu thành viên cấp cao trong giáo phái tự ý thực hiện, còn bà vô can.

Thanh Danh (Theo Reuters, Yonhap)