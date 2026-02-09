Thủ lĩnh đối lập Venezuela nói đồng minh thân cận bị 'bắt cóc'

Thủ lĩnh đối lập Venezuela Machado cho biết đồng minh thân cận của bà bị "bắt cóc" ngay sau khi được trả tự do, nhưng giới chức Venezuela nói ông này vi phạm điều kiện phóng thích.

Bà Maria Corina Machado, thủ lĩnh phe đối lập Venezuela và cũng là người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2025, ngày 9/2 cho biết nhóm người có vũ trang "mặc thường phục" đã "bắt cóc" cựu phó chủ tịch quốc hội Juan Pablo Guanipa, 61 tuổi, ở thủ đô Caracas.

Machado cho hay ông Guanipa là một trong những thành viên nổi bật của phe đối lập được giới chức Venezuela phóng thích hôm 8/2 sau thời gian dài ngồi tù. Tuy nhiên, đến nửa đêm, chỉ vài giờ sau khi được tự do, ông này bị đưa đi từ một khu dân cư ở Caracas.

"Nhóm vũ trang đến trên 4 chiếc xe và dùng vũ lực ép ông ấy đi", bà Machado đăng trên X. "Chúng tôi yêu cầu lập tức trả tự do cho ông ấy".

Văn phòng công tố Venezuela sau đó bác bỏ cáo buộc "bắt cóc", cho hay ông Guanipa bị bắt lại ngay sau khi được thả vì vi phạm điều kiện phóng thích. Do đó, ông này bị áp lệnh quản thúc tại gia "nhằm bảo đảm cho quá trình tố tụng hình sự".

Hiện chưa rõ các điều kiện cụ thể trong quyết định trả tự do cho Guanipa là gì.

Ông Juan Pablo Guanipa khi được thả khỏi nhà giam ở thủ đô Caracas, Venezuela ngày 8/2. Ảnh: AFP

Guanipa, đồng minh thân cận của bà Machado, bị bắt vào tháng 5/2025 liên quan cáo buộc âm mưu phá hoại các cuộc bầu cử lập pháp và bầu cử khu vực mà phe đối lập đã tẩy chay. Ông này bị buộc tội khủng bố, rửa tiền, kích động bạo lực và thù hận.

Guanipa lẩn trốn trước khi bị bắt. Lần cuối cùng ông xuất hiện trước công chúng là vào tháng 1/2025, khi cùng bà Machado tham gia cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Nicolas Maduro.

Sau khi ông Maduro bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ đột kích và bắt ngày 3/1, chính phủ Venezuela do Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez lãnh đạo đã thả nhiều tù nhân chính trị nhằm giảm căng thẳng với Washington. Ông Guanipa được thả hôm 8/2 cùng hai nhà hoạt động đối lập. Ngay sau khi được trả tự do, ông Guanipa đến thăm một số trung tâm giam giữ ở Caracas, gặp gỡ thân nhân các tù nhân và trả lời báo chí.

Ông này cũng xuất hiện trong video được đăng tải trên tài khoản X của mình. "Cuối cùng thì chúng tôi cũng được thả rồi", Guanipa nói trong video, thêm rằng ông đã "lẩn trốn 10 tháng, bị giam gần 9 tháng ở Caracas".

Guanipa đồng thời kêu gọi chính phủ tôn trọng cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, nơi ứng viên đối lập Edmundo Gonzalez Urrutia được cho là đã thắng cử. Tuy nhiên, Tòa án Công lý Tối cao Venezuela tháng 8/2024 xác nhận ông Maduro chiến thắng, khẳng định các đảng đối lập ủng hộ Urrutia không đưa ra được bất cứ bằng chứng hay biên bản nào liên quan đến cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử.

Huyền Lê (Theo AFP)