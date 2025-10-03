Thủ lĩnh băng đảng thừa nhận bị 'thành trì biên giới' của ông Trump kiềm tỏa

Thủ lĩnh cấp cao của băng đảng Sinaloa ở Mexico thừa nhận chính sách cứng rắn về an ninh biên giới của Tổng thống Trump khiến hoạt động của họ khó khăn hơn.

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên CNN David Culver công bố ngày 30/9, thủ lĩnh cấp cao băng Sinaloa mặc kín từ đầu đến chân, dùng mũ, kính đen và găng tay để che giấu danh tính. Người này được mô tả đã "làm đủ mọi tội ác từ giết người đến chỉ đạo buôn người", quản lý mạng lưới vượt biên từ Mexico vào bang Arizona.

Khi được Culver hỏi "những gì Tổng thống Trump đang làm khiến cho công việc của anh trở nên khó khăn hơn hay không", tay thủ lĩnh này trả lời là "có" và cho biết nhiều đồng phạm đã bị bắt kể từ khi ông Trump nhậm chức.

Sinaloa là băng đảng lâu đời nhất ở Mexico và là một trong những băng đảng ma túy tàn bạo, quyền lực nhất thế giới. Ban đầu, Sinaloa buôn bán cocaine, sau đó chuyển sang heroin và fentanyl. Trong 30 năm qua, băng Sinaloa đã thu lợi nhuận hàng tỷ USD nhờ chuyển ma túy vào Mỹ. Họ cũng đưa người nhập cư trái phép vào nước này.

Phóng viên David Culver của CNN phỏng vấn một thủ lĩnh trong băng đảng tội phạm Sinaloa (phải), trong video được công bố ngày 30/9. Ảnh chụp màn hình

Thủ lĩnh băng đảng lý giải mình chấp nhận trả lời phỏng vấn với CNN để cảnh báo giới trẻ về cái giá phải trả khi bước chân vào thế giới tội phạm.

"Ngày đó tôi bắt đầu chỉ để nuôi gia đình, nhưng bây giờ thì tôi nghĩ nó không đáng. Một khi đã tham gia, không có đường thoát ra", người này nhấn mạnh.

Sau khi chính quyền Trump triển khai hàng loạt biện pháp mạnh tay, từ siết nhập cư đến truy quét ma túy, các băng nhóm buôn người đã tăng phí đưa người vượt biên.

Đầu tháng này, Cơ quan Chống ma túy Mỹ (DEA) thông báo đã bắt 617 nghi phạm, thu giữ hơn 12 triệu USD tiền mặt và tài sản trong một chiến dịch truy quét mạng lưới Sinaloa trên lãnh thổ Mỹ và Mexico.

Xạ thủ lục quân Mỹ và cảnh sát được triển khai gần biên giới Mexico ngày 3/2. Ảnh: AFP

Margarito "Jay" Flores Jr., cựu thành viên băng Sinaloa từng kiếm hàng triệu USD, hồi tháng 9 trả lời Fox rằng chính sách cứng rắn của Tổng thống Trump đang khiến tội phạm ma túy khắp Mỹ Latin run sợ.

Nếu trước đây mức phí trung bình khoảng 6.500 USD mỗi người, thì nay đã vọt lên gần 10.000 USD. Nhiều người di cư buộc phải vay nợ, rơi vào tình trạng lệ thuộc các băng nhóm. Không ít người từng ôm mộng vượt biên vào Mỹ đã bỏ cuộc vì không thể gánh nổi chi phí này.

Tuy nhiên, mức phí cao cũng đồng nghĩa rằng thành viên băng nhóm hưởng thù lao cao hơn. Cuộc điều tra kéo dài 6 tháng của CNN ghi nhận những băng nhóm buôn người đang tích cực tuyển mộ thành viên ngay trên lãnh thổ Mỹ thông qua mạng xã hội.

Theo số liệu của Bộ Tư pháp Mỹ, chỉ riêng bang Arizona, trong 6 tháng qua đã có 431 người tại Mỹ bị khởi tố với tội danh vận chuyển lậu. Các thủ đoạn ngày càng tinh vi, từ xe buýt học sinh cải trang, đến xe giả mạo lực lượng tuần tra biên giới.

Thanh Danh (Theo CNN, Fox, NY Post)