Thủ lĩnh băng đảng bị bắt vì treo thưởng ám sát quan chức Mỹ

Thành viên cấp cao băng đảng Latin Kings ở Chicago bị bắt sau khi treo thưởng tiền mặt để lấy thông tin và ám sát quan chức biên phòng.

Văn phòng Công tố viên liên bang quận Bắc Illinois của Mỹ ngày 6/10 thông báo bắt giữ Juan Espinoza Martinez, 37 tuổi, được mô tả là "thành viên cấp cao" trong băng đảng tội phạm Latin Kings. Nghi phạm bị cáo buộc có hành vi "dụ dỗ sát hại quan chức cấp cao trong lực lượng chấp pháp tham gia chiến dịch truy quét nhập cư Midway Blitz" tại thành phố Chicago.

Theo hồ sơ được tòa án liên bang tại Chicago công bố, Martinez đã gửi nhiều tin nhắn trên nền tảng Snapchat với nội dung "2.000 USD cho thông tin giúp tìm thấy hắn" và "10.000 USD nếu hạ gục hắn". Những tin nhắn này kèm theo ảnh một quan chức biên phòng Mỹ.

"Hành động treo thưởng cho mạng sống của một nhân viên hành pháp thể hiện sự xem thường tính mạng con người và an toàn cộng đồng. Văn phòng công tố sẽ buộc những kẻ phạm tội chịu trách nhiệm để không đặc vụ nào phải sợ hãi khi làm nhiệm vụ", Công tố viên Andrew S. Boutros nói, đồng thời cáo buộc nghi phạm "tấn công vào thượng tôn pháp luật" tại Mỹ.

Đặc vụ liên bang khống chế người biểu tình tại thành phố Chicago, Mỹ, ngày 4/10. Ảnh: AP

Cơ quan điều tra cũng nhận tin báo Martinez đã chỉ đạo đàn em mang vũ khí tuần tra quanh các tuyến phố thuộc địa bàn hoạt động của Latin Kings, sau khi đặc vụ biên phòng Mỹ nổ súng khiến một phụ nữ bị thương ở khu Brighton Park ngày 4/10.

Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche khẳng định vụ án thể hiện quyết tâm của Bộ Tư pháp trong đối phó bạo lực băng đảng và "giành lại nước Mỹ" cho những cộng đồng tuân thủ pháp luật. "Đặt tiền thưởng cho mạng sống của một nhân viên liên bang là hành động không chỉ đe dọa pháp luật, mà còn uy hiếp mọi công dân Mỹ đang mong muốn được lực lượng hành pháp bảo vệ", ông nói.

Truyền thông Mỹ mô tả Latin Kings là băng đảng khét tiếng tại Chicago, từng dính líu đến ma túy, tống tiền, giết người và nhiều hành vi bạo lực khác. Hồ sơ điều tra cũng ghi nhận băng nhóm này từng ra lệnh thủ tiêu đối thủ, thanh trừng nội bộ và tấn công cảnh sát.

Thanh Danh (Theo Fox, KWTX)