Thư Kỳ: 'Tôi mong mỏi làm mẹ'

Minh tinh Đài Loan Thư Kỳ nói gần 10 năm qua luôn mơ ước có con nhưng chưa toại nguyện.

Trong talkshow với diễn viên Trịnh Du Linh hôm 15/11, Thư Kỳ cho biết kết hôn với tài tử Phùng Đức Luân vì "gặp đúng người, đúng thời điểm". Trước đó, cô e ngại hôn nhân, không tin trên đời tồn tại người chung thủy. Từ khi lập gia đình, Thư Kỳ khao khát có em bé, diễn viên nghĩ nếu làm mẹ, cô sẽ không bao giờ đánh đập con như cha mẹ cô từng làm.

Vợ chồng Thư Kỳ, Phùng Đức Luân. Ảnh: HK01

Hồi nhỏ, mẹ của Thư Kỳ hung dữ, đánh con mỗi ngày còn cha của cô hay uống rượu. Mỗi khi nghe tiếng bố về tới nhà, nếu nhận thấy ông say, Thư Kỳ trốn vào tủ quần áo để tránh bị bạo hành. Với cô, tuổi thơ thiếu thốn sự quan tâm và tình thương là vết thương không thể chữa lành.

Nỗi sợ hãi ám ảnh Thư Kỳ, dù cố gắng khắc phục, đến nay thi thoảng cô vẫn hoảng sợ nếu gặp một số hình ảnh gợi những trận đánh, sự mắng nhiếc thời bé. Trải nghiệm thơ ấu thôi thúc Thư Kỳ đạo diễn phim đầu tay - Girl, nói về số phận con người ở đáy xã hội.

Ở lễ ra mắt phim hôm 4/11, diễn viên tiết lộ chồng động viên, tạo điều kiện tối đa để cô thực hiện tác phẩm. Khi đưa kịch bản cho Phùng Đức Luân đọc, anh nói: "Không buồn ngủ nhỉ". Với Thư Kỳ, đó là lời khen.

Người đẹp lắng nghe lời khuyên của chồng cả trong công việc lẫn đời thường. Có lần Thư Kỳ tỏ thái độ thiếu lễ phép với cha, Phùng Đức Luân nhắc riêng vợ: "Em trưởng thành rồi, em không nên như thế".

Hậu trường chụp ảnh cưới vui nhộn của Thư Kỳ Thư Kỳ, Phùng Đức Luân chụp hình cưới năm 2016. Video: Weibo

Cặp sao kết hôn 9 năm, hiếm xuất hiện cùng nhau, cũng ít đăng ảnh gia đình trên mạng xã hội. Dịp niệm ngày cưới năm ngoái, Phùng Đức Luân tạo bất ngờ cho Thư Kỳ bằng buổi tiệc có sự tham gia của bạn thân hai người. Ở buổi tiệc, Đức Luân nói lần đầu gặp Thư Kỳ năm 1998, anh thốt lên trong lòng "Wow" vì diễn viên quá đẹp. Sau khi kết hôn, mỗi lần thấy vợ ở nhà, tài tử vẫn có cảm giác "Wow". Tuy vậy, hai người ít thời gian bên nhau do công việc.

Thư Kỳ 49 tuổi, đóng phim 30 năm, nổi tiếng với nhiều tác phẩm như Người vận chuyển, Gác kiếm, Vợ tôi là gangster 3, Yêu, Three Times. Cô hiện là đại sứ của nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm quốc tế. Phùng Đức Luân hơn vợ hai tuổi, từng đóng Mỹ thiếu niên chi luyến, Thiên hành giả, Nữ nhân tứ thập, anh còn là đạo diễn.

Như Anh (theo HK01)