Thư ký TAND tỉnh An Giang bị bắt

Bùi Hữu Phước, thư ký TAND tỉnh An Giang, yêu cầu con gái bị cáo trong vụ án "chung" 300 triệu đồng để giảm án 12-18 năm tù xuống còn 5 năm.

Ngày 31/1, Phước, 25 tuổi, ở TP HCM, bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam để điều tra hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Bùi Hữu Phước khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Trước khi sáp nhập tỉnh An Giang và Kiên Giang, Phước công tác tại TAND tỉnh An Giang (cũ). Đến ngày 1/7/2025, anh này chuyển đến Rạch Giá công tác tại TAND tỉnh An Giang mới. Tại đây Phước được phân công theo dõi một vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm nhiệm vụ thư ký phiên tòa.

Ngày 30/12/2025, Phước gọi điện cho con gái của bị cáo, giới thiệu là thư ký TAND tỉnh An Giang, thông báo vụ án sẽ đưa ra xét xử vào ngày 8/1/2026.

Phước bảo cô đến gặp mình để "nói chuyện" và yêu cầu đưa 400 triệu đồng là tiền khắc phục hậu quả cho bị hại trong vụ án. Ngoài ra, Phước yêu cầu đưa riêng cho mình 300 triệu đồng để tìm cách giúp bị cáo được giảm mức án 12-18 năm tù xuống còn 5 năm tù. Lúc này, con gái bị cáo nói không có tiền nên ra về.

Sau đó, phiên tòa được tạm hoãn. Phước tiếp tục thông báo cho con gái bị cáo rằng vụ án sẽ được xét xử vào ngày 20/1.

Ngày 19/1, khi trao đổi, con gái bị cáo nói gia đình không có tiền thì Phước giảm xuống còn 100 triệu đồng. Người này chuẩn bị được 50 triệu đồng liền báo Phước thì anh ta hẹn gặp trên đường Mai Thị Hồng Hạnh, phường Rạch Giá để nhận tiền.

Tại đây, Phước lái ôtô đến nhận 50 triệu đồng và dặn phải chung đủ 50 triệu đồng còn lại vào hôm sau thì mới lo cho bị cáo mức án 7 năm tù.

Khi Phước chuẩn bị lái xe đi, thì công an ập đến bắt quả tang.

