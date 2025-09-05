Thư Kỳ ra mắt phim ở Liên hoan phim Venice

Trước khi lên thảm đỏ, diễn viên có buổi họp báo dự án. Cô diện vest của Bottega Veneta, phối cùng áo thun trắng và dây chuyền.

Theo Thư Kỳ, sau gần 30 năm gắn bó nghề diễn, cô luôn theo đuổi đam mê kể những câu chuyện bằng hình ảnh, nhiều lần được mời làm giám khảo tại các liên hoan phim quốc tế. Quá trình thẩm định những tác phẩm đã khơi dậy trong cô mong muốn sáng tạo, thôi thúc Thư Kỳ viết kịch bản cho bộ phim đầu tay. Người đẹp hy vọng tác phẩm được khán giả đón nhận, đồng cảm.