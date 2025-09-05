Thư Kỳ ra mắt phim ở Liên hoan phim Venice

Ngày 4/9 giờ địa phương (tối cùng ngày giờ Hà Nội), Thư Kỳ xuất hiện trên thảm đỏ để ra mắt phim đầu tay do cô đạo diễn. Tác phẩm tranh giải Sư Tử Vàng, hạng mục quan trọng nhất Liên hoan phim Venice 2025.
Người đẹp diện trang phục của nhà thiết kế Ấn Độ Gaurav Gupta, nằm trong bộ sưu tập Haute Couture Xuân Hè 2025. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người hâm mộ khen bộ cánh của cô toát lên vẻ sang trọng với đường cắt may tinh xảo, tôn lên vóc dáng mảnh mai.
Dàn diễn viên phim, từ trái qua: Khưu Trạch, Thư Kỳ, Bạch Hiểu Anh và ca sĩ 9m88. Cả bốn người dành thời gian để chụp ảnh và giao lưu với truyền thông trước khi bước vào khu vực chiếu phim.
Trước khi lên thảm đỏ, diễn viên có buổi họp báo dự án. Cô diện vest của Bottega Veneta, phối cùng áo thun trắng và dây chuyền.
Theo Thư Kỳ, sau gần 30 năm gắn bó nghề diễn, cô luôn theo đuổi đam mê kể những câu chuyện bằng hình ảnh, nhiều lần được mời làm giám khảo tại các liên hoan phim quốc tế. Quá trình thẩm định những tác phẩm đã khơi dậy trong cô mong muốn sáng tạo, thôi thúc Thư Kỳ viết kịch bản cho bộ phim đầu tay. Người đẹp hy vọng tác phẩm được khán giả đón nhận, đồng cảm.
Trailer Girl do Thư Kỳ đạo diễn. Video: La Biennale di Venezia
Phim dài 125 phút, lấy bối cảnh năm 1988 tại cảng Cơ Long. Nhân vật Lâm Tiểu Lệ là cô bé lớn lên trong nghèo khó, luôn khao khát thoát khỏi bóng tối cuộc đời. Số phận dần thay đổi khi cô gặp Lý Lệ Lệ, người tự do, bất chấp ánh nhìn phán xét của xã hội. Tuy nhiên, mong muốn của Tiểu Lệ vô tình chạm đến vết thương cũ của mẹ cô - A Quyên - người từng có những ước mơ tươi đẹp nhưng bị hiện thực nghiệt ngã vùi dập. Các nhân vật trong phim như những mảnh gương soi rọi nỗi đau của nhau nhưng chẳng ai có thể hàn gắn.
Diễn viên Bạch Tiểu Anh, 18 tuổi, đóng Lâm Tiểu Lệ, cô bé lớn lên trong nghèo khó, luôn khao khát thoát khỏi bóng tối cuộc đời. Diễn viên có mẹ người Nhật, cha người Đài Loan, đóng phim từ năm 10 tuổi. Cô từng đoạt Diễn viên mới triển vọng nhờ vai Hà Gia Tình ở No Pets Allowed, tại giải Kim Chung năm 2020.
Ca sĩ 9m88 (tên thật là Thang Dục Ỷ), 35 tuổi, được đánh giá cao khi hóa thân mẹ của Bạch Tiểu Anh. Nghệ sĩ là gương mặt nổi bật trong làng nhạc hip-hop, jazz tại Đài Loan. Cô được biết đến với phong cách âm nhạc tự do, phóng khoáng. Một số bản hit của 9m88 gồm Walking Towards Me, Everybody Woohoo, Hello Bye Bye.
Quế Chi
Ảnh: AFP