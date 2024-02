Thư Kỳ: 'Ngây thơ và chín chắn không đối nghịch nhau'

Diễn viên Đài Loan Thư Kỳ cho rằng người trưởng thành vẫn có thể hồn nhiên như trẻ nhỏ.

Người đẹp 50 tuổi nói về cảm nhận về cuộc sống trên tạp chí Elle ấn bản Trung Quốc số tháng 3. Một trong câu hỏi diễn viên nhận được gần đây là "con người nên giữ sự ngây thơ hay cần chín chắn để đối diện các vấn đề". Theo diễn viên, hai điều này không đối chọi nhau. "Lẽ nào tuổi cao thì bạn không được vui như một đứa trẻ? Khi ăn một món ngon, ngắm buổi chiều đẹp, tôi cảm giác hạnh phúc đến muốn hét lên", Thư Kỳ nói.

Thư Kỳ làm mẫu tạp chí số tháng 3/2024 Thư Kỳ làm mẫu tạp chí số tháng 3/2024. Video: Elle

Cô cảm thấy bản thân may mắn, được ông trời ưu ái. Quan trọng nhất, Thư Kỳ không đánh mất tâm hồn trẻ. Cách sống, suy nghĩ của cô vẫn như thời đôi mươi, không lo xa, không lên kế hoạch rạch ròi cho tương lai. Khi mười mấy tuổi, Thư Kỳ chỉ mong được ăn no, khi đôi mươi, diễn viên mong được ngủ đủ, đến bây giờ, những mục tiêu đó cô đều đã hoàn thành. Người đẹp nhận xét bản thân tự do tự tại, không quá áp lực.

Thư Kỳ gọi cuộc đời cô là chuỗi ngày phiêu bạt, di chuyển liên tục, mỗi tháng lại sống ở một nơi khác. Diễn viên quen với việc đi đi về về, không ít người sợ thay đổi còn với cô, không thay đổi mới đáng sợ. Từ mùng bốn Tết, Thư Kỳ tạm biệt chồng - Phùng Đức Luân - và đàn mèo, gia nhập đoàn phim mới.

* Ảnh: Thư Kỳ khoe sắc vóc tuổi 50 trên tạp chí

Cô gia nhập làng giải trí từ thời niên thiếu, từng đóng phim cấp ba. Từ giữa thập niên 1990, người đẹp được các đạo diễn kỳ cựu Hong Kong, Đài Loan phát hiện năng khiếu, trở thành diễn viên chính trong các phim điện ảnh Sắc tình nam nữ, Mỹ thiếu niên chi luyến. Tên tuổi Thư Kỳ vang danh quốc tế qua nhiều tác phẩm như Người vận chuyển, Gác kiếm, Vợ tôi là gangster 3, Yêu, Three Times.

Cô kết hôn với tài tử Phùng Đức Luân năm 2016, vợ chồng độc lập kinh tế. Trên Sina, Thư Kỳ từng cho biết vì công việc, vợ chồng thường xa cách song điều này không ảnh hưởng tình cảm của cả hai. Cô thấy may mắn vì được chồng khích lệ trong công việc.

Hơn 30 năm hoạt động ở làng giải trí, Thư Kỳ duy trì nhan sắc, độ nổi tiếng, là đại sứ của nhiều thương hiệu quốc tế. Năm ngoái, cô lần đầu làm giám khảo Liên hoan phim quốc tế Venice, Italy. Người đẹp trở thành nghệ sĩ nữ gốc Hoa thứ ba làm giám khảo hạng mục chính ở ba liên hoan phim lớn nhất châu Âu, sau Củng Lợi và Trương Mạn Ngọc. Cô từng chấm điểm tại LHP Berlin năm 2008 và LHP Cannes năm 2009.

Như Anh