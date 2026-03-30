Thư Kỳ khoe sắc bên Angelina Jolie

Minh tinh Hoa ngữ Thư Kỳ mặc phong cách gợi cảm dự sự kiện với Angelina Jolie, tối 29/3 tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Angelina Jolie, 51 tuổi, tham gia chương trình do nhà mốt Tom Ford tổ chức. Sự kiện còn có sự tham gia của nhiều diễn viên làng giải trí Hoa ngữ.

Minh tinh chọn trang phục đơn sắc, tạo điểm nhấn ở màu môi.

Thư Kỳ và Angelina Jolie tại Thượng Hải
 
 

Angelina Jolie, nhà thiết kế Haider Ackerman, Thư Kỳ tại sự kiện thời trang. Video: Weibo

Thư Kỳ theo mốt hở nội y. Trên các fanpage, nhiều khán giả chia sẻ video Thư Kỳ, Angelina Jolie tại sự kiện, gọi đây là cuộc gặp hiếm hoi của hai biểu tượng gợi cảm phương Đông và Tây. Cả hai đều từng nhiều lần được các tạp chí thời trang đánh giá là minh tinh có đôi môi quyến rũ.

Thư Kỳ ở tuổi 50.

Cô phá cách với kiểu tóc ngang vai, trang phục menswear.

Thư Kỳ hiện quảng cáo cho nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm. Cô chưa công bố dự án phim mới, sau Girl - tác phẩm điện ảnh đầu tiên cô đạo diễn, ra mắt năm 2025.

Như Anh
Ảnh: Weibo

