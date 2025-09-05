Thư Kỳ khóc vì áp lực

Minh tinh Đài Loan Thư Kỳ khóc khi phim đầu tiên cô đạo diễn công chiếu tại Liên hoan phim Venice, Italy.

Theo Sina, sau buổi chiếu tối 4/9, khán giả vỗ tay hơn 8 phút, khích lệ đoàn phim. Trước phản ứng đó, Thư Kỳ đứng dậy cảm ơn, không kìm được nước mắt. Minh tinh nói áp lực khi làm đạo diễn lớn hơn so với làm diễn viên rất nhiều. Trước buổi lễ, tâm trạng cô căng thẳng vì sợ sẽ có người trực tiếp nói với cô họ không thích tác phẩm. Cô khóc vì cảm thấy sự đè nén được giải tỏa.

Phim Girl lấy bối cảnh Đài Loan năm 1988, khắc họa những mất mát và sự khó khăn của các gia đình ở Đông Á, thông qua nhân vật chính Lâm Tiểu Lệ (Bạch Tiểu Anh đóng) và mẹ của Tiểu Lệ. Thư Kỳ đưa những trải nghiệm của cô thời thơ ấu vào tác phẩm, như bạo hành gia đình, những âm thanh bức bối trong gia đình nghèo.

Phim tranh giải Sư Tử Vàng, hạng mục quan trọng nhất Liên hoan phim Venice 2025. Thư Kỳ là đạo diễn nữ người Hoa đầu tiên được đề cử hạng mục này ngay ở tác phẩm đầu tay.

Cô sinh năm 1976, tên thật là Lâm Lập Tuệ, sinh ra trong đình nghèo, cả nhà chưa bao giờ được ăn một bữa thịnh soạn. Trong hồi ức của Thư Kỳ, ngày bé, phương pháp giáo dục mà cô nhận được từ bố mẹ là roi vọt. Đó là lý do khiến cô gái ương bướng, hay bỏ nhà đi.

Năm 16 tuổi, sau một lần bỏ đi, Thư Kỳ nhận ra tóc mẹ bạc nhiều vì lo lắng. Cô cũng nhận ra thực lòng bố mẹ thương cô. So sánh với thế giới bên ngoài, Thư Kỳ hiểu gia đình mới là nơi quan tâm đến cô nhiều nhất. Từ đó, cô không bỏ nhà đi nữa.

Lên cấp ba, Thư Kỳ bỏ học để bươn chải kiếm tiền phụ gia đình, sau đó lọt vào mắt xanh công ty giải trí. Cô bắt đầu công việc trong showbiz với vai trò người mẫu nghiệp dư. Khi nhà xuất bản hỏi Thư Kỳ muốn dùng tên gì trên bộ ảnh đầu tiên, cô nghĩ rất lâu để chọn một cái tên "có khí chất" hơn tên thật và mang màu sắc văn học hơn. Cái tên "Thư Kỳ" được lấy cảm hứng từ cụm "cầm kỳ thư họa". Giai đoạn đầu thập niên 1990, cô chụp các bộ ảnh gợi cảm, đóng phim cấp ba.

Năm 1996 đánh dấu bước ngoặt của Thư Kỳ khi cô vào vai một diễn viên đóng phim khiêu dâm trong Sắc tình nam nữ của đạo diễn Nhĩ Đông Thăng (hợp tác cùng Trương Quốc Vinh, Mạc Văn Úy). Cô đoạt danh hiệu Diễn viên mới xuất sắc và Diễn viên phụ xuất sắc giải Kim Tượng nhờ vai diễn.

Tiếp đó, người đẹp vươn lên vị trí minh tinh hàng đầu nhờ loạt tác phẩm Đô thị thủy tinh (City of Glass), Người vận chuyển, Three Times, Nhiếp Ẩn Nương.

