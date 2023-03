Thư Kỳ được ví như 'hoa hồng trắng'

Diễn viên Đài Loan Thư Kỳ được khán giả ví như hoa hồng khi diện váy trắng, tại sự kiện ngày 21/3.

Thư Kỳ tại sự kiện tháng 3/2023 Thư Kỳ tạo dáng ở thành phố biển Tam Á, Trung Quốc. Video: Dongshen Weilai

Theo Sina, người đẹp 47 tuổi tham dự buổi trình diễn thời trang do nhà mốt Michael Kors tổ chức. Cô diện thiết kế lệch vai, cắt xẻ phần eo. Loạt ảnh mới của Thư Kỳ vào top chủ đề được chú ý nhiều trên Weibo. Tạp chí Elle gọi cô là bông hồng trắng, được phần lớn fan đồng tình.

Blogger thời trang Cover Self nhận hơn 24.000 like khi viết: "Cô ấy xinh tươi như bông hồng trắng đung đưa trong gió".

Cùng sự kiện, diễn viên mặc thiết kế đỏ cam, tạo dáng trên bãi biển. Các bộ đầm giúp Thư Kỳ tôn vóc dáng. Năm qua, người đẹp chú trọng tập gym rèn cơ bắp, đặc biệt cơ bụng. Trên Elle, diễn viên tiết lộ không ăn sau 18h, đắp mặt nạ dưỡng da hàng ngày, ăn thực phẩm thanh đạm để tránh tăng cân.

Thư Kỳ gia nhập làng giải trí năm 17 tuổi với vai trò người mẫu, sau đó đóng phim cấp ba. Cô chuyển hướng thành công, trở thành minh tinh gốc Hoa hàng đầu qua loạt phim như Three Times, Sắc tình nam nữ, Phi thành vật nhiễu (If You Are The One), Nhiếp Ẩn Nương, Người vận chuyển, Gác kiếm, Vợ tôi là gangster 3,

Diễn viên kết hôn cùng tài tử Phùng Đức Luân năm 2016, có giai đoạn giảm đóng phim với mong muốn mang thai song chưa có duyên làm mẹ. Trên Sina, cô từng nói: "Có con là may mắn, không có con là số mệnh".

Như Anh