Shamsea Alizada, 17 tuổi, may mắn thoát khỏi cuộc khủng bố hai năm trước và trở thành thủ khoa kỳ thi đại học ở Afghanistan.

Hôm thứ năm, Alizada được thông báo đạt 353,185/360 điểm, cao nhất trong gần 200.000 học sinh dự kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia và ghi danh vào Đại học Y Kabul danh giá.

Được mẹ báo tin, nữ sinh rất bất ngờ. "Tôi tưởng mẹ đang đùa. Nhưng khi bước vào phòng, tôi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mẹ. Tôi từng thấy mẹ cười, nhưng nụ cười ngày hôm qua rất khác. Nụ cười của mẹ như món quà thắp sáng hôm đó, còn vui hơn cả việc tôi đạt điểm cao nhất cả nước", nữ sinh kể.

Shamsea Alizada, 17 tuổi, đạt số điểm cao nhất trong kỳ thi đại học quốc gia ở Afghanistan. Ảnh: The New York Times

Alizada là con gái người thợ mỏ. Gia đình nữ sinh đã di chuyển khắp Afghanistan để tìm kiếm sự an toàn cũng như cơ hội học hành cho các con. Sau khi đến Kabul, Alizada theo học tại một trung tâm dành cho những học sinh hoàn cảnh.

Cuộc đời của Alizada có thể đã kết thúc khi mới 15 tuổi. Năm 2018, khi em đang học cấp ba tại trung tâm thì có kẻ đánh bom liều chết bước vào phòng học chật kín hơn 200 học sinh và kích nổ chiếc áo vest cài bom. Một nửa số học sinh trong phòng học đã thiệt mạng hoặc bị thương.

Vượt qua ám ảnh khủng bố, Alizada chăm chỉ học tập. Nữ sinh là minh chứng cho sự tiến bộ trong giáo dục trẻ em gái ở Afghanistan. Nếu ở thế hệ trước, dưới sự cai trị của Taliban, trẻ em gái không được tới trường.

Alizada chia sẻ: "Tôi lo sợ về sự trở lại của Taliban, nhưng không muốn đánh mất hy vọng của mình, bởi vì ước mơ của tôi lớn hơn nỗi sợ hãi".

Nữ sinh muốn thông báo tin đỗ thủ khoa đại học cho cha, nhưng sóng điện thoại ở Samangan, nơi cha em làm việc, rất tệ. "Hôm qua lúc 8h tối, cuối cùng tôi đã nói chuyện được với cha. Cha tôi đã hạnh phúc đến trào nước mắt", nữ sinh kể.

Thu Hà (Theo The New York Times, Tolonews, The Guardian)