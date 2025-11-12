Thu hồi toàn quốc lô kem dưỡng ẩm kém chất lượng

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy lô mỹ phẩm kem bôi da Thuần Mộc do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Theo quyết định ngày 12/11, sản phẩm bị thu hồi là kem bôi da Thuần Mộc hộp 1 tuýp 21g, số lô 12/2024/NHB, do Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Tân Vạn Xuân ở thôn Đồng Sẽ, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ sản xuất và Công ty cổ phần Hòa Bình Pharma ở cùng địa chỉ chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Mẫu thử do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm TP HCM, lấy tại nhà thuốc Pharmacity số 403 ở Quận 10 (cũ), cho kết quả không đạt yêu cầu kiểm nghiệm về chỉ tiêu vi sinh vật.

Thuần Mộc được quảng cáo là sản phẩm hỗ trợ dưỡng ẩm, làm mềm da, hỗ trợ thúc đẩy nhanh quá trình phục hồi làn da... Khi sản phẩm không đạt chất lượng có thể dẫn đến nguy cơ gây kích ứng da, nhiễm khuẩn, hoặc ảnh hưởng sức khỏe người dùng, theo đại diện Cục Dược.

Sản phẩm bị thu hồi. Ảnh: Chụp màn hình

Cục Dược yêu cầu các doanh nghiệp này phải thông báo và thu hồi sản phẩm từ các nhà phân phối, sau đó tiêu hủy toàn bộ lô hàng không đạt chất lượng, báo cáo về Cục trước ngày 5/12. Sở Y tế tỉnh Phú Thọ được giao giám sát quá trình thu hồi, tiêu hủy và kiểm tra việc chấp hành pháp luật của hai công ty trên.

Lê Nga