Thu hồi, tiêu hủy 3 loại dầu gội, sữa tắm

Bộ Y tế yêu cầu thu hồi, tiêu hủy dầu gội, dầu xả và gel tắm do Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Vimac sản xuất vì không xuất trình được hồ sơ thông tin sản phẩm.

Cơ quan quản lý xác định doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội này vi phạm quy định về quản lý mỹ phẩm khi không có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) tại thời điểm kiểm tra. Đây là tài liệu kỹ thuật bắt buộc doanh nghiệp phải lưu giữ nhằm chứng minh chất lượng, tính an toàn và hiệu quả của mỹ phẩm.

Dù không yêu cầu nộp kèm khi công bố lưu hành, đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải xuất trình PIF ngay khi cơ quan chức năng yêu cầu; nếu thiếu sẽ bị thu hồi số tiếp nhận và xử lý vi phạm, đại diện Cục Quản lý Dược cho hay.

Trước sai phạm trên, Cục Quản lý Dược chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo khẩn tới các đại lý, điểm bán hàng ngừng ngay việc kinh doanh và sử dụng ba dòng sản phẩm này. Đơn vị phân phối phải trả lại hàng cho nhà cung cấp. Công ty Vimac có trách nhiệm tiếp nhận, tiến hành tiêu hủy toàn bộ số mỹ phẩm không đạt chuẩn.

Riêng Sở Y tế Hà Nội sẽ thu hồi số phiếu công bố của ba sản phẩm vi phạm, đồng thời tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký mới từ Công ty Vimac. Đơn vị này cần giám sát quá trình thu hồi, tiêu hủy và báo cáo kết quả về Cục trước ngày 21/1/2026.

Động thái mạnh tay của cơ quan chức năng diễn ra trong bối cảnh thị trường mỹ phẩm Việt Nam đang mở rộng nhanh chóng, kéo theo nhiều thách thức về kiểm soát chất lượng, hàng giả và quảng cáo sai sự thật. Cục Quản lý Dược đánh giá tình trạng kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng đang có chiều hướng gia tăng.

Theo số liệu từ Statista, quy mô thị trường mỹ phẩm Việt Nam năm 2024 ước đạt hơn 2,4 tỷ USD, tăng 3,4% so với cùng kỳ và dự báo chạm mốc 2,7 tỷ USD vào năm 2027. Hiện 90% nguồn cung trên thị trường là hàng nhập khẩu. Xu hướng mua sắm đang dịch chuyển mạnh sang kênh trực tuyến thông qua các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội, dù kênh bán lẻ truyền thống vẫn chiếm khoảng 80% thị phần.