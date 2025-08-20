Thu hồi sữa rửa mặt do chứa hai chất không được công bố

Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi và tiêu hủy lô sữa rửa mặt hạt mơ Episode BM Beaumore do chứa hai chất bảo quản không được công bố trong thành phần sản phẩm.

Ngày 20/8, cơ quan này yêu cầu như trên sau khi Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Quảng Ngãi phát hiện sản phẩm tại Mỹ phẩm Thương Trang (phường Cẩm Thành) chứa hai chất bảo quản Methylparaben và Propylparaben không được công bố.

Lô hàng bị thu hồi là sữa rửa mặt hạt mơ Episode BM Beaumore (Apricot Scrub Foam Cleansing, nhãn hiệu Beaumore), tuýp 120g, số HM25. Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Khang Thịnh (TP HCM) là đơn vị chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Cục Dược chỉ đạo các cửa hàng, nhà thuốc lập tức ngừng bán và sử dụng lô hàng vi phạm, đồng thời trả về nơi cung cấp. Sở Y tế các tỉnh, thành có nhiệm vụ thu hồi, tiêu hủy sản phẩm. Riêng Sở Y tế TP HCM sẽ thu hồi phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Methylparaben và Propylparaben là hai chất bảo quản được sử dụng rộng rãi trong ngành mỹ phẩm và thực phẩm nhằm ngăn ngừa nấm mốc, vi khuẩn phát triển. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc sử dụng không rõ hàm lượng, không minh bạch hoặc vượt mức cho phép có thể gây dị ứng, rối loạn nội tiết và tác động tiêu cực lâu dài đến sức khỏe, đặc biệt với nhóm nhạy cảm.

Trong ngày, cơ quan này cũng yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi trên phạm vi cả nước sản phẩm Gel nhiệt miệng Fobe Mouth Ulcer (hộp 1 tuýp 10g, số lô 071124). Sản phẩm do Công ty TNHH Công nghệ sinh học dược mỹ phẩm SJK (Hà Nội) sản xuất và Công ty CP Fobelife (TP HCM) đưa ra thị trường. Lý do thu hồi là mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ số giới hạn vi sinh vật.

Thời gian qua, nhà chức trách phát hiện nhiều vi phạm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dẫn đến việc thu hồi và tiêu hủy nhiều thuốc, mỹ phẩm giả, kém chất lượng. Trong tháng 6, Cục Dược đã kiểm tra đột xuất 38 cơ sở và phát hiện 17 cơ sở vi phạm. Đồng thời, 20 tỉnh, thành phố đã kiểm tra 865 cơ sở sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh, phát hiện 48 cơ sở vi phạm.

Lê Nga