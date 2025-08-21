Thu hồi nước súc miệng trẻ em do chứa chất bảo quản không được công bố

Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi và tiêu hủy lô nước súc miệng Lesgo trẻ em do chứa Methylparaben không có trong thành phần công thức của sản phẩm.

Ngày 21/8, cơ quan này yêu cầu như trên sau khi Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở An toàn thực phẩm TP HCM lấy mẫu tại CoopXtra Tân Phong - SC Vivo ở Quận 7 để kiểm tra chất lượng. Kết quả mẫu thử chứa Methylparaben không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Sản phẩm Nước súc miệng Lesgo trẻ em, chai 150 ml, số lô 0426230724, do Công ty cổ phần Ellie ở TP HCM sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Trên các sàn thương mại điện tử, nước súc miệng này được quảng cáo là ngăn ngừa sâu răng và bảo vệ men răng cho bé, giá khoảng 30-40 nghìn đồng.

Trước sai phạm này, Cục Dược chỉ đạo các cửa hàng, nhà thuốc lập tức ngừng bán và sử dụng lô hàng vi phạm, đồng thời trả về nơi cung cấp. Sở Y tế các tỉnh, thành có nhiệm vụ thu hồi, tiêu hủy sản phẩm. Riêng Sở Y tế TP HCM thu hồi phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, đồng thời kiểm tra công ty này trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm.

Nước súc miệng Lesgo trẻ em bị thu hồi. Ảnh: Chụp màn hình

Methylparaben là chất bảo quản được sử dụng rộng rãi trong ngành mỹ phẩm và thực phẩm nhằm ngăn ngừa nấm mốc, vi khuẩn phát triển. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc sử dụng không rõ hàm lượng, không minh bạch hoặc vượt mức cho phép có thể gây dị ứng, rối loạn nội tiết và tác động tiêu cực lâu dài đến sức khỏe, đặc biệt với nhóm nhạy cảm như trẻ em.

Thời gian qua, nhà chức trách phát hiện nhiều vi phạm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dẫn đến việc thu hồi và tiêu hủy nhiều thuốc, mỹ phẩm giả, kém chất lượng. Trong tháng 6, Cục Dược đã kiểm tra đột xuất 38 cơ sở và phát hiện 17 cơ sở vi phạm. Đồng thời, 20 tỉnh, thành phố đã kiểm tra 865 cơ sở sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh, phát hiện 48 cơ sở vi phạm.

Lê Nga