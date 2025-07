Thu hồi nước rửa tay do chứa 3 loại chất không công bố

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu thu hồi, tiêu hủy lô sản phẩm nước rửa tay SA.AD tinh chất dâu tây do chứa ba chất bảo quản không được công bố trong thành phần sản phẩm.

Ngày 15/7, cơ quan này yêu cầu như trên sau khi Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Quảng Ngãi phát hiện lô sản phẩm nước rửa tay SA.AD tinh chất dâu tây (SA.AD Liquid Hand Soap-Strawberry), chai 500 ml (số lô 26PO 65/209E) chứa Methylparaben, Ethylparaben và Propylparaben không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được công bố.

Sản phẩm do Công ty Touch One Co., Ltd, Thái Lan sản xuất và Công ty cổ phần tập đoàn Goldpoint chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Mẫu kiểm tra được lấy tại Mỹ phẩm Thương Trang ở Quảng Ngãi.

Cục Dược yêu cầu các cơ sở kinh doanh ngừng việc bán, sử dụng lô sản phẩm nói trên. Các địa phương thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm. Đồng thời, sản phảm này cũng bị thu hồi phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Cục cũng tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty cổ phần tập đoàn Goldpointtrong thời gian 6 tháng.

Methylparaben và propylparaben và ethylparaben là những chất bảo quản phổ biến, thường dùng trong mỹ phẩm, thực phẩm để giúp sản phẩm không bị nấm mốc, vi khuẩn xâm nhập. Các chuyên gia nhận định việc sử dụng không rõ liều lượng, không công khai, hoặc dùng quá mức có thể gây các nguy cơ về dị ứng, rối loạn nội tiết, ảnh hưởng lâu dài sức khỏe, đặc biệt ở nhóm nhạy cảm.

Thời gian qua, nhà chức trách phát hiện nhiều vi phạm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dẫn đến việcthu hồi và tiêu hủy nhiều thuốc, mỹ phẩm giả, kém chất lượng. Trong tháng 6, Cục Dược đã kiểm tra đột xuất 38 cơ sở và phát hiện 17 cơ sở vi phạm. Đồng thời, 20 tỉnh, thành phố đã kiểm tra 865 cơ sở sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh, phát hiện 48 cơ sở vi phạm.

Lê Nga