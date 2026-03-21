Thu hồi nước rửa tay có công thức không đúng công bố

Cục Quản lý Dược thu hồi lô sản phẩm nước rửa tay Jane Ginger Orange Hand Wash (chai 450 ml) do vi phạm quy định về công bố thành phần.

Lô sản phẩm số SE002-02/080825, sản xuất ngày 8/8/2025, hạn dùng đến 7/8/2028, do Công ty TNHH thương mại và sản xuất Toki chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và Công ty TNHH sản xuất Sky Eden sản xuất. Theo thông báo ngày 20/3 của Cục Quản lý Dược, kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm chứa Natri benzoat nhưng không ghi trên nhãn.

Natri benzoate được dùng phổ biến làm chất bảo quản thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm. Tác dụng chất này là ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, nấm mốc và men, kéo dài thời gian sử dụng sản phẩm.

Ngoài ra, công thức thực tế của sản phẩm không đúng với hồ sơ đã công bố, bao gồm sử dụng nguyên liệu khác chủng loại, sai tỷ lệ và thiếu khai báo một số thành phần. Ví dụ, sử dụng Phenoxyethanol trong sản xuất 0,54% khác hồ sơ công bố là 0,6%.

Cục Quản lý Dược xác định đây là hành vi vi phạm quy định về quản lý mỹ phẩm, tiềm ẩn rủi ro cho người tiêu dùng. Vì vậy, sản phẩm bị thu hồi và tiêu hủy, doanh nghiệp báo cáo trước ngày 17/4.

Vài tháng gần đây, hàng trăm mỹ phẩm bị cơ quan quản lý yêu cầu thu hồi vì sai hồ sơ công bố, không đạt chất lượng hoặc chứa thành phần không đúng quy định. Mới nhất, Cục Quản lý Dược thu hồi 291 sản phẩm mỹ phẩm do chứa Octamethylcyclotetrasiloxane, thành phần đã bị loại khỏi danh mục cho phép trong mỹ phẩm theo cập nhật mới của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN.

Ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Quản lý Dược, cho hay các đợt thu hồi mỹ phẩm gần đây cho thấy cơ quan quản lý đang mạnh tay hơn trong việc kiểm soát chất lượng sản phẩm lưu hành. Nhờ vậy, tỷ lệ mỹ phẩm vi phạm chất lượng bị thu hồi giảm xuống dưới 1,5% trong hơn 3.000 mẫu mỹ phẩm lưu hành trên thị trường được cơ quan chức năng lấy để kiểm tra.

Thời gian tới Cục Quản lý Dược nâng cao hiện đại hóa và minh bạch hóa, ưu tiên thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng dữ liệu quốc gia về dược mỹ phẩm. Cục phối hợp Bộ Công an, Bộ Công thương hoàn thiện phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm và nâng cao năng lực hệ thống kiểm nghiệm để người dân tiếp cận dược phẩm, mỹ phẩm an toàn.

Cơ quan này cũng khuyến cáo người tiêu dùng chỉ mua thuốc và mỹ phẩm tại các cơ sở kinh doanh hợp pháp, có nguồn gốc rõ ràng. Tra cứu thông tin sản phẩm trên website chính thức của Cục trước khi sử dụng.

Lê Nga