Thu hồi lô thuốc giảm đau, hạ sốt kém chất lượng

Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi trên cả nước lô thuốc bột Padobaby do Công ty Cổ phần Dược Medipharco sản xuất vì vi phạm chỉ tiêu chất bảo quản.

Quyết định thu hồi đưa ra hôm 25/11 sau khi Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương và Viện kiểm nghiệm thuốc TP HCM lấy mẫu kiểm tra, kết quả phát hiện lô sản phẩm số 110224, hạn dùng đến tháng 2/2027 không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng methylparaben.

Methylparaben là phụ gia bảo quản thường có trong thuốc và mỹ phẩm. Theo quy định, thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng methylparaben sẽ thuộc vi phạm mức độ 3 và buộc phải thu hồi.

Lô thuốc bột uống Padobaby do Công ty cổ phần dược Medipharco sản xuất. Ảnh: Chụp màn hình

Cục Quản lý Dược yêu cầu Medipharco lập tức ngừng kinh doanh, hoàn tất việc thu hồi trong 30 ngày. Doanh nghiệp này cũng phải gửi báo cáo xử lý, bằng chứng thu hồi về cơ quan quản lý và bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan.

Riêng Sở Y tế TP Huế, nơi đặt nhà máy sản xuất, chịu trách nhiệm giám sát công ty thực hiện quy trình này và đánh giá nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. Các Sở Y tế địa phương khác thông báo cho cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn thu hồi lô sản phẩm nêu trên.

Nhà chức trách khuyến cáo các bệnh viện, phòng khám và nhà thuốc dừng ngay việc kê đơn, buôn bán lô thuốc này. Người dân đang giữ thuốc cần ngưng sử dụng và trả lại cho cơ sở cung cấp.

Padobaby là thuốc bột uống đóng gói 3 g, chứa hoạt chất paracetamol (325 mg) và chlorpheniramin maleat (2 mg). Thuốc thường dùng để giảm đau, hạ sốt, điều trị các triệu chứng cảm cúm, dị ứng cho trẻ em từ 2 tuổi và người lớn.

Lê Nga